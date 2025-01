Njihova ljubav iz dana u dan sve više raste: Prija i Filip čekaju drugo dete, a evo koliko je on stariji od nje

Aleksandre Prijović oduševila je sve na više nego uspešnoj turneji "Od istoka do zapada", a sada je otkrila da je trudna.

Aleksandra i Filip Živojinović uživaju u skladnom braku i porodičnoj idili sa sinom Aleksandrom koji će uskoro napuniti šest godina, a u njihov dom uskoro stiže beba.

Kažu da ljubav ne gleda na godine, što potvrđuje i ovaj par s obzirom na to da je Filip dosta stariji od Prije. Naime, Živojinović je rođen 1985. godine, a pevačica 1995, a razlika između njih je čak 10 godina.

Inače, numeru „Devet života", kako se i zove Prijin album napisao je upravo njen suprug, što je pevačica otkrila tokom prvog koncerta u Areni u srpskoj prestonici.

- To je posebna pesma u mojoj karijeri, pesma po kojoj se zove moj poslednji album i sećam se trenutka kada mi je Filip otpevao ovu pesmu, ja sam rekla „Ti nisi svestan šta si uradio". Mislim da je to pesma koja će trajati i trajati - otkrila je pevačica.

Pevačica je svojevremeno ispričala kako je planula ljubav između nje i Filipa.

- Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla 'ništa', jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni.

-On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu - istakla je Aleksandra.

