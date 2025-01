Lepa Lukić danas slavi 85. rođendan: Ovo je pravo ime pevačice i tajna njenog mladalačkog izgleda

Ponosno nosi svoje godine!

Pevačica Lepa Lukić oduvek je bila omiljena među publikom svih generacija, ali ne samo zbog svojih pesama već i zbog neverovatnog smisla za humor. Mnogo mlađe koleginice mogu joj pozavideti na energiji i šarmu kojim pleni, a ona je jednom prilikom otkrila u čemu je zapravo tajna.

Kraljica narodne muzike danas proslavlja svoj 85. rođendan, a njen život bio je pun turbulencija.

Legenda narodne muzike ponosno nosi svojih osamdeset i pet godina, a za njeno dobro zdravstveno stanje i mladolikost zaslužni su njena vedra priroda, jak imunitet i genetika koju je nasledila od majke. Malo ko zna da je njeno pravo ime Lepava Mušović.

Inače pevačica se udavala tri puta, a kako kaže i dan danas joj se udvaraju pogotovo mlađi muškarci:

- Sad da mi ponudi, da ne kažem šta, mogu samo da ga bijem. Udvara se, ali ja gledam preko njega, kao da nije muškarac. Udvarali su se meni i to baš mlađi. Uvek su me jurili mladi, nikad me čiče nisu jurile - ispričala je Lepa i nasmejala sve u studiju.

Autor: N.B.