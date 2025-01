JOVANA JEREMIĆ STIGLA U SAD: Oglasila se sa aerodroma, sačekao je poznati biznismen (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, kako bi uživo izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji će 20. januara 2025. godine preuzeti dužnost 47. predsednika SAD.

Nakon što je kročila na američko tlo, Jeremićeva se oglasila već sa aerodroma, gde je otkrila šta je zadesilo.

- Zdravo svima, evo mi smo stigli, čekamo pasošku kontrolu. Džoni već priča sa svojom porodicom. Sad komentarišemo da li sme elektronska cigara na aerodromu? Ne smem na crno to da uradim zato što, ako to uradim, mogu da platim kaznu 400 evra. S obzirom da sam ja nepušač, samo ponekad elektronsku, to se podrazumeva, sad ćemo zajedno to da učinimo. Jednu onako lepo uz kaficu. Jednu dnevno, tri dnevno, taman - rekla je Jovana i poručila...

- Ljudi, spremate li se vi za najluđi "Keeping up" do sada? To će da bude ludilo mozga - najavila je voditeljka.

Jovana je otkrila ko je čeka u hotelu u Americi, reč je o njenom prijatelju, čoveku koji joj je bio "desna ruka" i na prošlom putovanju u Ameriku, reč je beogradskom biznismenu Andreji Kesići.

- Srešćemo se u hotelu, dok verovatno sad sedi, odmara, pije kafu. Može neki proseko da me sačeka, da me dočeka sa nečim lepim. Mi ćemo biti smešteni na Tajms Skveru, biće top, pokazaću vam sve - rekla je voditeljka.

Autor: Aleksandra Aras