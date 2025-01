Krenulo je nasilje, ali ne bih da pljujem OCA SVOG DETETA: Zvezda Granda se razvela posle 11 godina, a ovako priča o BOLNOJ temi

Pevačica Teodora Toković privukla je veliku pažnju tokom muzičkog takmičenja u "Zvezdama Granda", ali se nakon toga povukla iz javnosti.

Teodora Toković je ponovo došla u žiži interesovanja nakon što joj je pukao brak posle 11 godina. Međutim, nakon kraha ljubavi ponovo je pronašla svoju sreću.

- Sada sam sa nekom drugom osobom sa kojom planiram dalji život. Mene su upoznali sa tim prezimenom, ali moje ime je dovoljno jako i specifično da je dovoljno samo ime da stoji– objasnila je pevačica nedavno za medije.

Inače, ona je jednom prilikom priznala da je od bivšeg partnera trpela nasilje.

- To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gde je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog deteta, čoveka sa kojim sam živela i koga sam volela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presečem - rekla je pevačica.

- Koliko god da si ljut i nervozan i besan nije opravdanje. Ja opet kažem, za svađu je potrebno dvoje verovatno ni ja njemu nisam odgovarala - ispričala je nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“.

Autor: Nikola Žugić