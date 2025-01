Dali su mi tablete da bih spavala: Lepa Brena prošla kroz agoniju dok je čekala operaciju zgloba, ova stvar je muči

U iskrenoj ispovesti muzička zvezda opisuje svoja osećanja od trenutka nesreće do sada, kako je lečila psihu i telo, i zbog čega joj je odmor posebno prijao posle operacije.

Može se reći da je 2024. u potpunosti bila njena godina. Lepa Brena (64) uspela je i prošle godine da ostvari ono čemu dugo teži – da postigne životni balans. Predivni porodični momenti, uspešni nastupi, kao i spektakularni koncerti na kraju godine u Zagrebu bili su blistavi trenuci koje će zauvek pamtiti. Sam kraj godine ostaće joj u gorkom sećanju, kada je usled pada snimatelja na nju polomila zglob noge, zbog čega je operisala nogu i prekinula turneju.

U iskrenoj ispovesti muzička zvezda opisuje svoja osećanja od trenutka nesreće do sada, kako je lečila psihu i telo, i zbog čega joj je odmor posebno prijao posle operacije.

- Prethodnu, kao i nekoliko godina pre nje, pamtiću po tome što sam pronašla balans i uspešno spojila profesionalni i privatni život, što mi prija fizički i mentalno. Problem današnjih životnih navika je najčešće taj što se radi u kontinuitetu i što se ne odmara previše. Meni mnogo takvog rada i poslovnih putovanja narušava životni balans. Ova godina bila mi je lepa i prijatna, Boba i ja smo pravili razne planove za budućnost dece, kao i naše. Svetli momenti su bili druženje s porodicom, naše intimne, a ne glamurozne proslave.

One su za nas mnogo opuštenije i dešavale su se u domaćoj i prirodnoj atmosferi. U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kada je snimatelj pao na mene. U trenutku kada sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se tako jedna neprijatna stvar i to mi je neverovatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koju moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku. Izvukla sam je. No, moj problem je to što neverovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utehu u svom mentalnom sistemu – zaokupljena sam uvek radom, bilo da se radi o mom ili porodičnom poslu.

Dve nedelje od preloma i operacije stala na binu i pevala:

– Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sledeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tera na plač – kaže balkanska muzička zvezda koja je odmah posle novogodišnjeg dočeka otputovala s porodicom na Maldive, kako bi joj oporavak od operacije bio što brži i uspešniji.

