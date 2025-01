UZIMALE SMO SPID DA BISMO IGRALE DUŽE KARTE, NISMO ŽELELE DA PRESTANEMO: Skandalozno priznanje naše poznate pevačice o drogiranju, spomenula i sestru

Mimi, koja je poznata po kontroverznim rimama, sada je šokirala sve kada je analizirala stihove svoje pesme "Kleopatra".

Reperka Milena Janković, poznatija pod umetničkim imenom Mimi Mercedez, predstaviće se ove godine na festivalu Pesma zaEvroviziju 2025 s pesmom "Turbo žurka"Mimi, koja je poznata po kontroverznim rimama, sada je šokirala sve kada je analizirala stihove svoje pesme "Kleopatra".

Tom prilikom je otkrila da je ova numera nastala dok je s prijateljicama koristila narkotik spid da bi što duže mogla da igra karte.

- Ovo je sve krenulo tako bezazlano jer smo mi stalno igrale karte tad. Kao, ceo naš život se vrteo oko karata. Prvi put u životusmo probale spid tako što smo igrale karte, nismo htele da prestanemo. Mi smo kupil spid da bismo igrale duže karte. Dali vi to razumete - započela je reperka.

- Osim toga što se sve lepo rimuje uredno, idemo, bre, u najgora opcije, najgore rezultate, ali mora da bude ta drama, zvezdamomenat. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. To je period kad je nas radio ponos sirotinjski. Dok nemamotoliko para za svoj kokain, ne želimo da ga pomirišemo - ispričala je Mimi u potkastu Ispod nule.

Podsetimo, popularna reperka i pevačica Mimi Mercedes je bila jedna od prvih učenica Branke Blek Rouz.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka kada je čula za to, došla je kod mene i ja sam objasnila da je njena ćerka bezbednija kod mene u klubu nego u gradu. Kod mene je pravilo da nema prostitucije i narkotika, čak i testiram na narko test ne samo plesačice već i sve zaposlene. To je meni jako važno jer mogu da kažem da sam porodično istraumirana na tu temu jer je moj mlađi brat bivši zavisnik i znam kolika je to muka. A da, istina je da je dolazila da pleše i ćerka Maje Odžaklijevske – otkrila je Branka.

