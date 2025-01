Evo kako se Veljko Ražnatović PONAŠA KAD MISLI DA GA NIKO NE GLEDA: Ušao u kafić i odmah uradio OVO (FOTO)

Bokser Veljko Ražnatović otkako se oženio, preselio se sa suprugom Bogdanom i sinovima u Titel gde živi idiličan život na velelpnom imanju gde je razvio i biznis.

Međutim, zbog treninga i obaveza, često je i u Beogradu, a domaći mediji uhvatili su ga u ranim jutarnjim časovima u centru grada.

Veljko je u kafić ušao vidno raspoložen, javio se uredno svima, po čemu je jasno da je stalan gost.Odmah je poručio kafu, ceđeni sok i doručak, i to izgleda nakon napornog treninga. Veljko se osamio u uglu kafića i sve vreme je razgovarao na telefon i nešto gledao, a onda mu se pridružio jedan prijatelj s kojim je nastavio da ćaska.Njih dvojica su pričali o sportu, smejali se, a nakon što su završili Veljko je zatražio račun od konobarice i platio račun.

Kada je krenuo, verovatno da završava dalje obaveze, Veljko se uredno javio svima u kafiću i napustio lokal, pozdravio se s drugom i otišao svojim poslom.

Razradio ozbiljan biznis u Titelu - napravio farmu

Osim boksom, Ražnatović se bavi poljoprivredom, a specijalizovao se za farmu svinja.

- Imam dve farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. godine. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela - rekao je Veljko.

Autor: M.K.