SANDRA BOŽIĆ BLISTA PORED NOVOG IZABRANIKA! Političarka nakon razvoda uplovila u novu romansu, a evo ko je on!

Političarka uživa pored novog izabranika, u prilog čemu svedoči i fotografija novonastalog para.

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić ponovo je srećna u ljubavi!

Kako piše Kurir, potpredsednica Vlade Vojvodine uplovila je u novu vezu, a ona i njen partner su već neko vreme zajedno.

Prema rečima izvora, oni su srećni i zaljubljeni.

- Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. Oboma su im porodice, prijatelji i posao na prvom mestu. Ona je veoma brižna i požrtvovana majka. I on je, s druge strane, dobar otac i prijatelj. Jednostavno su se našli jer imaju ista interesovanja. Od prvog dana se odlično slažu, vole i poštuju. Sandru izabranik i te kako razume, naročito zbog posla kojim se bavi. Mogu da vam kažem da ne kriju da su u vezi, već zajedno putuju, sede s prijateljima po beogradskim restoranima i bliski ljudi znaju da su zajedno i da se vole. Vidi se da su skladan par. Mnogi su ih i videli i zaista imaju čvrstu i stabilnu vezu - završava naš izvor.

Sandra o privatnom, a naročito o emotivnom životu do sada nije govorila u javnosti. S druge strane, u profesionalnom smislu uvek je bila raspoložena za izjave i razgovor s medijima.

Uticajna žena i poltičarka:

U politiku je ušla pre četrnaest godina i učlanila se u Srpsku naprednu stranku. Božićeva je bila narodna poslanica u tri saziva do sada. Prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 11. sazivu, od 2016. do 2020, drugi put u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine i treći put u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine. Po zanimanju je diplomirana politikološkinja za međunarodne odnose.

Ovim povodom kontaktirali smo i s visokom državnom funkcionerkom, ali i s njenim novim partnerom i oboma smo predočili saznanja koja imamo, ali su oni poručili da ne žele da privatnost iznose u javnost.

Autor: Dubravka Bošković