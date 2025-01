UVEK SAM SA ČETIRI NOGE NA ZEMLJI... SAZNAĆETE ŠTO SAM JEDNA U MILIJARDU: Jovana Jeremić se ushićeno oglasila iz Vašingtona (FOTO)

Poznata voditeljka Jovana Jeremić otišla je nedavno u Sjedinjene Američke Države kako bi izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji će sutra preuzeti dužnost 47. predsednika SAD.

Ona se sad oglasila iz Vašingtona, te otkrila koliko joj je tamo lepo.

- Polako se budim. Bilo je nestvarno! Posle svega, sada i definitivno - jedna je J. J. Saznaćete kroz vreme zašto! Jedna u milijardu! Amerikanci i Hispanosi su odlepili! Energija je moj oreol! - navela je Jovana na društvenim mrežama.

- Verovatno toliko razbijam predrasude da sam i Amere i Hispanose ostavila bez teksta. O detaljima neću, jer ja o svojim kontaktima nikad ne govorim. Uvek sa četiri noge na zemlji, ne sa dve! Volim vas - dodala je ona.

Jovana je danas otkrila kako joj protiču dani i kako provodi vreme u svojoj hotelskoj sobi.

- Žao mi je jer moj kamerman Džoni ne može da priča o meni, jer je nezahvalno pričati o sebi. Ameri su poludeli za mojom pojanovom. Najmanje njih sto je prišlo da se slika sa mnom. Prilazili su mi, misleći da sam Lejdi Gaga - rekla je ona.

- Što se tiče hotela u kom boravim, ovo je ugostiteljski obejkat u koji dolaze svetske face. Urađen je poput broda, sličan je Titaniku. Ovde odmaram i spremam se za snimanje. Što se tiče jučerašnjeg dana, tu je bio i Željko Mitrović, koji je na komentar da ličim na Lejdi Gagu rekao da ona može da mi nosi torbe. Što se tiče zvanica, tu je bio i predsednik Argentine, za kojim su ljudi jurili masovno. Svi su se otimali da obave intervju sa njim. Rano sam napustila bal, ali sam razgovarala sa mnogo važnih ljudi iz sveta politike. Bio je Trampov sin, koji je raskinuo veridbu, ali o tome neću sad - istakla je Jovana.

- E, sad je vreme da pokažem kako izgleda moj penthaus. Sve je lepo uređeno. Imam šampanjac u sobi, ja sam neko ko se zdravo hrani... U frižideru su mi ceđeni sokovi, jer ipak moram da pazim na figuru. Što se tiče mog kupatila i spavaće sobe, malo je neuredno, ali to je zbog toga jer uvek nastane haos tamo gde sam ja, šta ću - navela je Jovana u uživo uključenju na "Pinku".

Jovana se, inače, nedavno uključila uživo u program, te pozdravila gledaoce iz Njujorka, a na sebi je imala bundu i kapu.

"Postoji velika bezbedonosna opasnost..."

- Cela Amerika priča o Pitu Hegsetu, Trampovom kandidatu za šefa Pentagona. On je nekadašnji voditelj Foks Njuza, međutim, mali broj ljudi zna da je on završio dva značajna univerziteta u Americi, kao i da je bio major u vojsci. Bio je u misiji u Iraku, a u vojsci je proveo 14 godina. Karakterističan je i po stavu da žene u vojski ne mogu da se izjednače sa muškarcima, a taj stav je naišao na oprečno mišljenje javnosti. Spekuliše se da li će Donald Tramp možda predložiti i gospodina Desantisa za tu poziciju, ali to ostaje još da vidimo - rekla je Jovana na "Pinku".

- Idemo u susret inauguraciji Donalda Trampa na kojoj će se naći i naša ekipa. To će biti najznačajniji događaj u celom svetu. Bezbednosne organizacije dale su svoje izveštaje i otkrile da postoji velika bezbednosna opasnost na tom događaju od određenih protesta i ostalih nereda u Vašingtonu - rekla je tad Jovana Jeremić, pa zaključila:

- Čućete šta je ono što niko neće moći da unese na inauguraciju Donalda Trampa i koje su sve to stroge mere uvedene koje svi moraju ispoštovati!

Autor: Pink.rs