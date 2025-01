Skinula se u kupaći na minusu: Naša pevačica šokirala javnost slikom, evo kako se provodi na snežnoj planini (FOTO)

Aleksandra Mladernović nakon napornog radnog perioda rešila je da par januarskih dana odvoji za odmor.

Aleksandra Mladenović nakon napornog radnog perioda rešila je da par januarskih dana odvoji za odmor. Za razliku od nekih njenih koleginica koje su za relaksaciju odabrale tople krajeve, ona se odmara na snežnoj planini. Ali, to joj ne predstavlja problem da se i ona skine u kupaći kostim.

Mladenovićka, preko dana vreme na Kopaoniku provozi skijajući, ali čim padne mrak ona odlazi u spa centar gde se opušta. osim unutrašnjeg bazena, ona koristi i spoljnji koji daje poseban užitak. Topla voda, a napolju temperatura u minusu je zaista za pravo uživanje.

Fotografije sa zimovanja folk pevačica je podelila i na Instagram profilu gde su se nizali komentari. Inače, ona je nagovestila da se na ovom odmoru priprema za nove projekte, ostavljajući fanove u iščekivanju iznenađenja koja dolaze.

Podsetimo, Mladenovićka je svojevremeno pričala o svojim zdravstvenim problemima.

- Dobila sam jednom prilikom hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam preterala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povredilo. Doživela sam sajber nasilje i to sam baš teško podnela - rekla je za Grand, pa je nastavila:

- Nisam umela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razbolela, da nisam bila dobro zdrastveno. To me je baš povredilo! Nakon toga sam razgovarala sa psiholozima, stručnim ljudima i sad ništa ne može da me povredi.



