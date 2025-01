UDAJE SE ANA NIKOLIĆ! Hoće da izgovori DA pored groba patrijarha Pavla, otkriveni svi detalji!

Pevačica Ana Nikolić u emotivnoj je vezi sa Goranom Ratkovićem Raletom, a prema pisanju medija, par planira da svoju ljubav kruniše brakom.

Ana Nikolić i Rale su proteklih meseci nekoliki puta javno raskidali, ali nakon pomirenja pevačica se u manastiru Rakovica raspitivala oko svih detalja i papira koje su neophodni kako bi sklopili crkveni brak.

- Ana je u manastir došla u prepodnevnim satima. Imala je dugačku haljinu i kaput, a na glavi, kao prava hrišćanka, maramu koju je povezala, kako ne bi gologlava ušla u svetinju. Oči je od radoznalih pogleda sakrila velikim naočarima za sunce. Čim je ušla u portu, ona je otišla na grob počivšeg patrijarha Pavla, gde se zadržala nekoliko minuta u molitvi. Potom je kupila sveće, a zatim je otišla do crkve, gde se takođe pomolila. Kada je sve to završila, ona je otišla do dežurnog sveštenika u manastiru, gde su porazgovarali, a kako sam uspeo da čujem, nju je interesovalo šta joj je sve potrebno od papira kako bi se venčala u ovom manastiru. Kad je dobila sva potrebna objašnjenja, Ana se ljubazno zahvalila i rekla kako će uskoro ponovo doći kako bi se dogovorili oko ostalih detalja. Pretpostavljam termina - ispričao je izvor za domaće medije.

Podsetimo,Ana Nikolić je nedavno javno raskinula sa Raletom i oglasila se emotivnom porukom.

- Na tebe bih se kladila da me voliš. Znao si sve i uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe pod parolom: "Ali ja te volim", to se zove izdaja. To ne opraštam nikome - bila je razočarana pevačica.



Autor: Nikola Žugić