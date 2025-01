Mnogo žena tako živi, pišu mi ispovesti: Jovanu Pajić posle razvoda smatraju MOTIVATORKOM, ženama poslala važnu poruku

Jovana Pajić vratila se solo karijeri posle razvoda od Saleta Cvetkovića, frontmena "Tropiko benda" i zabeležila neverovatan uspeh povratničkim singlom "Ludilo moje", za koji mnogi misle da je opisala dešavanja na njenom ljubavnom planu.

Jovana, međutim, kaže da je reč o pukoj slučajnosti.

- Kod mene je sam sticaj okolnosti napravio to da se moj privatni život zalepi za razvoj situacije i za pesmu. Ljudi su se identifikovali sa mojom životnom situacijom i mislim da je to razlog što su me tako lično prihvatili i saživeli se – rekla je Jovana u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:

- Mnogo je žena koje tako žive, stižu mi razne ispovesti. Kao da sam ja neki svetionik koji je uspeo da se izdigne iz nečega što nije bilo dobro i da postoji nada da može da se preživi. Nije nužno to je, što je, sedi tako govori, živi da preživiš.

Gostujući u emisiji, Jovana je istakla da se odluka o razvodu ne donosi vruće glave.

- Ne bih volela da zvučim kao neka motivatorka koja motiviše žene da su kraljice, legende i da se razvode. Život je sve osim toga, ali je to samo moj primer. Nisam uvek lagodna da o tome govorim, ali ako će neko izvući nešto korisno u najboljem smislu, onda sam spremna da govorim. Te stvari se u miru donose, nikako sa upaljenom glavom i iz nekog afekta. Srećna sam ako nekome mogu da pomognem da uzme svoj život u ruke – zaključila je Jovana.

