20 KILOGRAMA MANJE BEZ GLADOVANJA: Nikolina Kovač otkrila tajnu svog savršenog izgleda, evo kako je nakon porođaja povratila devojačku liniju

Višak kilograma u prvoj trudnoći bio je veliki izazov, ali pevačica je uspela u nameri da smrša i vrati devojačku liniju.

Nikolina Kovač Kapor slovi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica. Ipak, tokom trudnoće ugojila se skoro 20 kilograma, ali je uz pomoć prave dijete uspela da skine sav višak.

Nikolina je svojevremeno otkrila tajnu svoje vitke linije, a činjenica da nema gladovanja posebno je obradovala dame.Višak kilograma u prvoj trudnoći bio je veliki izazov, ali pevačica je uspela u nameri da smrša i vrati devojačku liniju. Pevačica je nakon prve i nakon druge trudnoće isto hranila, ali je ključna razlika bila je u količini obroka.

- I u prvoj i drugoj trudnoći ugojila sam se 20 kilograma - rekla je pevačica, koja je oba puta uspela da dovede liniju do savršenstva. Probleme sa kilažom imala je i kao tinejdžerka, otkrila je ona.

- Posle prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osećala umorno. Posle druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način... Nekoliko kilograma me sada deli od cilja, a ove poslednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan - rekla je tada Nikolina.

Doručak je uvek isti. To je ovsena kaša sa svežim voćem koji je menjala u zavisnosti od perioda godine.Užinu je zamenila sveže ceđenim sokovima, dok je za ručak i večeru uvek na stolu obavezno bilo neko meso (piletina, ćuretina, riba).Osim mesa, obavezno je grilovano ili sirovo povrće, podrazumeva se prethodno izbacivanje belog brašna, testenine i slatkiša i kilogrami nestaju očas posla.Za zanosan izgled i vitku liniju nije zaslužna samo ishrana. Nikolina voli brz hod jer posle carskog reza nije želela jake treninge.

