DA SE NE LAŽEMO... Vojaž ne krije razočaranje zbog Cecinog otkazanog koncerta na Ušću, ŽESTOKO odbrusio kolegama: Evo šta je imao da poruči

Reper zatečen ovom informacijom!

Mihajlo Veruović Vojaž, mladi reper, zatečen je na aerodromu nakon povratka sa nastupa, a u razgovoru za medije progovorio je o svojim koncertima, zaradi i nekim aktuelnim temama, uključujući vesti da Ceca Ražnatović neće održati koncert na Ušću ove godine.

- Neko manje nastupa svojom voljom, neko manje nastupa manjkom svoje popularnosti. Ja sam odabrao da radim što više - započeo je Vojaž i dodao da je veliki broj njegovih kolega povećao cenu nastupa i zbog toga su manje traženi.

- Da, veliki broj ljudi je povećao cenu, ali to uglavnom rade ljudi koji svesno žele da ne nastupaju, koji su već zaradili dosta novca i koji imaju neke druge stvari koje rade i onda podignu cenu, pa baš ako neko stvarno hoće onda će da odrade.

- Planiram da objavim još neke pesme, malo gluma ponovo, biće uskoro najave, rekao je zagonetno Vojaž i dodao da planira internacionalni album.Kada je reč o kritikama Marka Milivojeva Milija na njegovu glumu, Vojaž je rekao da se ne mora sviđati svima i da je uspeh serije u kojoj je učestvovao govori sam za sebe.

- Ne moram njega da fasciniram, puno ljudi je gledalo tu seriju i to je bila najgledanija serija tog tipa u poslednjih 15 godina. Puno ljudi je pohvalilo to, ali on ima prava na svoje mišljenje. Ne može da postoji rivalitet među nama, ja sam Vojaž, ime za sebe - rekao je Vojaž.

Takođe, osvrnuo se na događaj u Herceg Novom, gde je nastupao sa Cecom Ražnatović za doček 2025. godine, ističući da su postigli najveću posećenost zahvaljujući Ceci, ali da je i njemu drago što je bio deo tog uspeha.

Autor: M.K.