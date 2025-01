Uživa sa verenikom u zimskoj idili: Tanja Savić blista kraj Mukija, ovako se provode na zajedničkom odmoru (VIDEO)

Blistaju!

Pevačica Tanja Savić odlučila je da napravi malu pauzu i ode sa porodicom na zimovanje. Ona je sa verenikom otputovala na Kopaonik.

Tanja je na Kopaoniku provela nekoliko dana skijajući, a prelepe trenutke je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Tanja se nije odvajala od svog partnera Muhameda Mukija Bešića, te su sve vreme razmenjivali nežnosti na planini.

Pevačica je sve vreme nosila šubaru i uživala u zimskoj idili.

Inače, Tanja Savić nedavno je progovorila o odnosu njenih sinova sa ocem Dušanom Jovančevićem, zbog kojeg je prošla kroz agoniju kada joj je bez njenog znanja odveo decu u Australiju.

Ipak, Tanja je ružan period ostavila iza sebe i sada uživa u skladnoj vezi sa Mukijem Bešićem, a kako ističe, on joj je velika podrška i oslonac, kao i njenim sinovima.

- Oni i te kako vide oslonac u njemu, meni je drago zbog toga. U pravi momenat je došao u njihov život. Baš kao što sam želela da bude, tako je na kraju sve i ispalo. Neki ljudi su pokušavali da mi se mešaju u vezu, da me savetuju kako to nije dobro da se pojavljuje novi čovek u životima dece, da to nije dobro za njihov razvoj. Sebe sam poslušala u toj situaciji i stvarno nisam pogrešila. Savetujem svima da, ukoliko se razmišljaju o tome šta će ako nađu novog partnera, to nije jednostavno, ali slušajte sebe. Vaša deca će reagovati onako kako ih vi postavite, to sve bude dobro na kraju, ukoliko postavite dobar temelj - objasnila je Tanja.

Ona se prisetila i bolnih trenutaka kada je praznike provodila sama.

- Pokušavam svakog dana to da nadoknadim, žao mi je zbog toga što se dogodilo. I danas kada sam se probudila rekla sam: "Bože, hvala ti, moja deca su sa mnom", čim sam se probudila otrčala sam u njihove sobe, izgrlila sam se i izmazila sa njima. Jako su mi falili.

- Nije u kontaktu. Mislim da ni ne želi da ima preterani kontakt, osim ako kupi neka nova kola, pa da se pohvali njima... Mislim da je to jedini razlog kada on njima šalje neke poruke - iskrena je bila Tanja u emisiji "Premijera".

