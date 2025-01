Pevačica Milica Todorović govorila je javno o problemu s depresijom i melanholijom, a sada je u jednoj emisiji detaljno otvorila dušu o svemu.

Sve je počelo kada su nastupili porodični problemi.

- Zapravo meni je veliki okidač bila situacija sa sestrom i sa zetom. Moje starije sestre muž je bio moj menadžer četiri godine i tu se desila jedna velika izdaja. Ja ne volim nepravdu u bilo kojoj sferi života i bilo kad. I tu se desila jedna velika nepravda, neću da idem u detalje, pisalo se o tome, gde sestra nije mogla da nekako stane na moju stranu već je ostala sa svojim suprugom zbog dece, kako je ona u tom trenutku govorila, no nebitno, ali ja sam tada i narednih pet godina ostala negde bez svoje sestre i bez svojih sestrića što je meni bilo jako bolno - kaže otvoreno Milica, a na konstataciju psihologa da su joj oni bili emotivna podrška i deo života pevačica nastavlja:

- To je sestra za koju sam posebno vezana, Jovana. Ja sam danas sve oprostila, prošle godine sam sela sa sada još uvek mojim zetom i rekla sam mu sve ono što sam držala u sebi tih pet godina, četiri koliko je to bilo već, sve najružnije stvari, sve, da li znaš da si ovo, da li znaš… Izvinio se, iskreno se pokajao, ja sam rekla da opraštam zbog mojih sestrića i zbog moje sestre, opraštam i njemu jer nekako svako od nas ima neki zadatak ovde na ovoj planeti zemaljskoj. Njegov zadatak je možda bio da to prođe pa da vidi da je grešio, on se sada bavi totalno nekim drugim stvarima, otkrio je da ima dar da leči druge ljude, a meni je on bio velika škola, da se malo trgnem i da se uozbiljim.

Mnogi prijatelji su i danas ljuti na Milicu i ne mogu da veruju da je mogla da oprosti.

- To je meni samo bio teg, jako veliki teg kad ne možete da oprostite, ne možete da pustite, to je mene ubijalo, godina za godinom - kaže Milica.

Tada je pevačica potražila pomoć.

- Moram samo da kažem da je vaš kolega doktor psihijatar Dragan Milovanović, nadam se da nisam pogrešila prezime, ja sam se sa njim savetovala u to vreme on mi je prepisao naravno neke antidepresive jer sam bila baš loše i on mi je rekao: "Milice kako znate i umete, morate otići kod svoje sestre". Ja sam rekla: "Recite šta god samo da meni bude lakše", jer je meni bilo jako teško u tom trenutku - kaže iskreno pevačica i priznaje da je nju zapravo najviše tu "mučila sestra koja nije znala na koju će stranu".

- Ali nekako i nju razumem i ja se trudim da svet gledam sa pozitivnije strane i da svakoga na ovom svetu razumem i ko me povredi da vidim da se pitam što je mene sada ovaj čovek povredio. Okej, možda neka njegova frustracija zato što je on nešto nezadovoljan svojim životom pa je eto na mene. Tako da, trudim se da… Ne volim da osuđujem ljude, jer svako ima neku svoju muku što se kaže, svakome je njegova muka najveća i naravno ja sam i sestri oprostila i danas se Bogu hvala družimo i vidimo i sve je kako treba - kaže Milica.

