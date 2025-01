Devojke tretirao kao robinje i brutalno ih zlostavljao! Posle četiri godine istrage, ODBAČENA optužnica protiv slavnog muzičara Mensona!

Šok obrt!

Američka glumica Evan Rejčel Vud poslala je podršku svim ženama koje su, kao i ona, optužile muzičara Merilina Mensona za seksualno zlostavljanje i porodično nasilje, nakon što je on oslobođen svih optužbi.

- Zahvalna sam na poslu koji su obavili policijski službenici i beskrajno sam ponosna na sve žrtve koje su rizikovale sve kako bi zaštitile druge tako što su ispričale istinu - napisala je ona na Instagramu, prenosi Page Six.

Advokat Nejtan Džej Hočman iz kabineta okružnog tužioca Los Anđelesa je prošle nedelje izjavio da neće podizati optužnicu protiv Mensona, nakon četiri godine istrage. Rekao je da seksualni napad koji je navodno počinio ne može da bude dokazan, te da su tvrdnje žrtava nasilja "u zastarevanju". Advokat je pohvalio i sve žene koje su prijavile muzičara.

- Iako nismo u mogućnosti da podignemo optužnicu u ovoj situaciji, prepoznajemo da je snažno zagovaranje žena uključenih u slučaj pomoglo u podizanju veće svesti o izazovima s kojima se suočavaju žrtve partnerskog nasilja i seksualnog zlostavljanja. Zahvaljujući njihovim naporima, žrtve porodičnog nasilja imaju snažniji glas u našem sistemu krivičnog pravosuđa, a tužiteljski kabineti širom zemlje su poboljšali alate za držanje zlostavljača odgovornim za njihove postupke - rekao je on, pa dodao da kancelarija nastavlja da bude "posvećena traženju pravde" za sve žrtve.

Inače, Evan i Merilin su bili u vezi od 2007. do 2010, a kratko su bili i vereni pre nego što su raskinuli. Vud je svog bivšeg 2021. godine optužila za zlostavljanje i "grooming", tačnije da je započeo vezu s njom kad je bila tinejdžerka, s ciljem vrbovanja i iskorišćavanja.

- Počeo je da me iskorišćava kad sam bila tinejdžerka i užasno me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i izmanipulisao me da se pokorim. Ne želim više da živim u strahu od odmazde, klevete ili ucene. Ovde sam kako bih razotkrila ovog opasnog čoveka i prozvala brojne industrije koje su mu to dozvoljavale, pre nego što uništi još života. Stojim uz mnoge žrtve koje više neće da ćute - rekla je ona ranije.

Njene optužbe je Menson negirao, a 2022. godine je protiv nje podneo tužbu za klevetu. Međutim, u novembru prošle godine je odbacio svoju tužbu kako bi "zatvorio to poglavlje u svom životu".

Osim Evan, Mensona su za seksualno nasilje prijavile i Ešli Smitlajn i glumica Esme Bjanko, poznata po ulozi u seriji "Game of Thrones". Bjanko je ovih dana rekla da je "izuzetno razočarana" odlukom policije, ali i da nije iznenađena zbog iste.

- Još jednom je naš pravosudni sistem izneverio žrtve. Moje isceljenje i mir ne mogu da se oslanjaju na ishod očajnički pokvarenog sistema. Znam istinu o onome što mi se dogodilo - poručila je ona.

Merilin nastavlja da negira optužbe, a njegov advokat oglasio se nakon odluke kabineta tužioca.

- Zadovoljni smo što je nakon temeljnog i neverovatno dugog pregleda svih stvarnih dokaza, okružni tužilac zaključio ono što smo mi znali i izrazili u početku - Brajan Vorner je nevin - rekao je on za Page Six.



Autor: Nikola Žugić