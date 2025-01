Prijatelj Čede Jovanovića usijao mreže: Objavio fotku njegove bivše žene i stavio srce, komentari pljušte (FOTO)

Političar Čeda Jovanović u centru je medijske pažnje nakon razvoda od supruge Jelene posle 25 godina braka.

Čeda Jovanović svoje slobodno vreme sada uglavnom provodi sa prijateljem Acom. Njihova zajednička putovanja, uključujući i nedavni odlazak u Pariz, mnogi su ispratili, a posebno nakon što je Aca podelio fotografiju Čedine supruge na društvenim mrežama sa emotivnom porukom.

- Kraljica svega - napisao je on i dodao emotikon srca.

Prijateljstvo između Čede i Ace postaje sve intenzivnije, s obzirom na to da provode značajno vreme zajedno, uključujući i praznike i putovanja. Aca je, takođe, pružio podršku Čedi tokom njegovog oporavka nakon operacije.

Komšije Čede Jovanovića razvezale jezik

Kako su nam rekle njegove komšije, političara viđaju često u kraju, dok njegovu bivšu suprugu ne.

- Njegov novi dom je manje luksuzan ali pruža toplinu i privatnost koja mu je potrebna u ovim trenucima. On sada živi u zgradi, ali više mu i ne treba. Ipak, on živi sam. To je lep potez što je kuću ostavio supruzi i deci. Lepa je to i prostrana kuća, njegov stan je u blizini. Oni su u Zemunu, a on na Novom Beogradu. Decu sam viđao u kraju, ali suprugu ne, kaže komšija iz ulaza.

Susedi sramežljivo pričaju i ono što možemo videti po na Čedinim društvenim mrežama.

- Pa dobro jeste obilazi kafane, možete ga videti u nekoliko tih koje vole i gde ga znaju. On tamo ode na ručak pa zagine. Nije mu lako sigurno, razvod je teška stvar ali život ide dalje, kaže gospođa koju smo sreli po povratku iz prodavnice.

Autor: Nikola Žugić