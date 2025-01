Popularna pevačica se posle 20 godina vratila u Srbiju: Devedesetih je kidala, a onda napustila zemlju i rodila četvoro dece, a danas...

Pevačica Brankica Čebalović, poznata pod pseudonimom Ella B, devedesetih godina bila je jedna od najvećih zvezda na ovim prostorima.

Ella B udala se za kolegu iz grupe "Beat street" sa kojim je dobila četvoro dece i preselila se u Nemačku. Nakon višedecenijske pauze vlasnica hitova "Ajkula" i "Kamikaze" vraća se na muzičku scenu.

- Prelep je povod. Snima se nova pesma. Mnogo sam srećna zbog toga jer ćemo i naredne pesme raditi sa Acom Sofronijevićem. Preko dve decenije sam bila odsutna. Mnogo sam uzbuđena, presrećna, zaigralo mi je srce i nadam se da će sve lepo da prođe i da će se to mojoj vernoj publici dopasti.

Iako su je tokom godina pozivali da nastupa, Brankica dugo nije kročila na scenu, ali otkrila je da je spremna da se sada vrati u punom sjaju na medijsko nebo.

- Jesam definitivno i to se desilo jako spontano, uz neobavezno druženje sa Dejanom Milićevićem i Markom su nastale fenomenalne slike na omaž devedesetih i oni su to isto veče okačili na društvene mreže i to je uzelo toliko maha, da su ljudi počeli da mi čestitaju, pišu, da mi čestitaju što se vraćam, a to je bilo toliko neplanski. Jedna spontana akcija koja me na neki način sada ponela i povukla da definitivno snimim nešto za svoju dušu i za vernu publiku koja i dan danas prati hitove devedesetih i nadam se da će i ova nova pesma doživeti neko svoje mesto na ovom nebu.

Ella B prokomentarisala je kako doživljava to što su neke njene pesme i danas popularne iako je dugo nije bilo u medijima.

- Mnogo mi je drago, ali to je zahvaljujući kolegama, moram da pomenem i Aleksandru Tadić Cipku koja je pre nekoliko godina uradila cover moje pesme "Oglas" i zaista je slušana pesma i to mi je takođe drago. Uradili smo i rimejk pesme Andrea Došen i ja.

Pevačica je otkrila da li planira da se vrati nastupima.

- Ne mogu da obećam da će to da bude dosta aktivno, shodno sa svojim obavezama, poslom i obavezama oko dece. Kad se budemo organizovali naravno da ću se odazvati nastupima jer najlepše je nastupati uživo i ta interakcija sa publikom je nešto neopisivo, to ne može da se zameni tonskim studiom, prelepo je i to, ali samo to druženje sa publikom uživo je nešto najlepše. To mi je i tada kada sam se bavila muzikom bilo najlepše. Ta naša putovanja, druženja, sklapanja novih prijateljstava, to je zaista nešto najlepše. Ne znam da li će to biti nešto baš aktivno, ali rado ću se odazvati u skladu sa svojim vremenom i obavezama.

Njeno mesto stanovanja je i dalje Nemačka dok Srbiju posećuje tokom leta i kada joj se ukaže prilika.

- Definitivno nemam neku rutinu vezano za društvene mreže, ali tu su i deca i bliski prijatelji koji su redovno na društvenim mrežama tako da su mi sad u septembru otvorili Instagam. Gledam sada da uđem malo u tu materiju, da se malo edukujem što se tiče društvenih mreža i biću aktivnija, obećavam, rekla je pa opisala kako izgleda njen život u Nemačkoj.

- Bavimo se normalnim poslovima i Ljuba i ja. Decu razvozimo po raznim treninzima jer su nam svi u sportu, i klasika kućni poslovi, obaveze oko škole, tako da smo od jutra do večeri non-stop prebukirani. Što sam starija primećujem da uopšte nemam vremena za sebe. Ujutru ustaješ u pet, dok se vratiš s posla, dok decu razvozaš po sportovima, pa dok se dođe kući, odradi nešto po kući i uveče padneš u krevet. Ali uživam u tome, to mi je bila najveća želja da se ostvarim kao majka i eto sad gledam kako stasavaju, rastu i nadam se da će sve ići svojim tokom kao i do sada.

