Preminuo poznati muzički producent: Godinama je sarađivao sa čuvenom rok grupom! Uzrok smrti nije objavljen

Slavni muzički producent Roj Tomas Bejker, poznat po dugogodišnjoj saradnji sa britanskom rok grupom "Queen", preminuo je u 78. godini.

Bejker je umro 12. aprila u svom domu u Lejk Havasu Sitiju, Arizona, a vest je potvrdio njegov portparol. Uzrok smrti nije objavljen.

Tokom karijere, Bejker je producirao pet albuma grupe "Queen", uključujući čuveni "A Night at the Opera" iz 1975. godine, koji je svetu doneo nezaboravni hit "Bohemian Rhapsody". Upravo zahvaljujući ovom remek-delu, pesma je 2004. uvrštena u Kuću slavnih Gremija i donela je bendu dve nominacije za ovu prestižnu nagradu.

Roj je jednom prilikom priznao da je verovao u uspeh pesme, ali nije slutio koliko će postati velika.

- Mislio sam da će biti hit. Nismo znali da će biti baš toliki. Nisam ni sanjao da ćemo o njoj pričati i posle 30 godina - rekao je u intervjuu za The New York Times 2005. godine.

Pored grupe "Queen", Bejker je sarađivao sa mnogim muzičkim velikanima kao što su Dejvid Bouvi, Gans en Rouzis, Mik Džeger, Ozi Ozborn, Rolingstonsi, Fridom, Džerni, Jes i Smešing Pampkins. Producirao je i četiri albuma benda "The Cars" tokom 70-ih i 80-ih, kao i debi album grupe Motli Kru - Too Fast for Love.

Kralj produkcije rođen je za muziku - karijeru je započeo već sa 14 godina u čuvenoj izdavačkoj kući Deka, a kasnije je postao glavni tonac u studiju Trident u Londonu, gde je i upoznao članove grupe "Queen". Prvi zajednički album, "Queen", snimili su 1973. godine, a saradnja se nastavila na naredna četiri albuma benda.

U intervjuu iz 1995. za Sound On Sound, Bejker je otkrio da "Bohemian Rhapsody" u početku nije trebalo da ima više od "par Galilea", ali je pesma rasla tokom snimanja.

- To je bio prvi put da se operski deo našao u pop pesmi, a kamoli na prvom mestu top-lista. Planirali smo samo nekoliko ‘Galileo’ momenata, ali stvari u studiju umeju da izmaknu kontroli - postala je duža i veća - rekao je tada.

Nakon uspeha sa grupom "Queen", Bejker se preselio u Njujork, gde je radio za Kolumbija rekords i producirao izvođače poput Džernija, Ijana Hantera i Ronija Vuda. Kasnije je prihvatio poziciju višeg saradnika za repertoar u Elektra rekords.

U razgovoru za MixOnline 1999. godine, govorio je o značaju prepoznatljivog zvuka:

- Moj pristup je da zvučite što drugačije, ali da to i dalje bude komercijalno. Ako nemate prepoznatljiv zvuk, lako se izgubite u moru drugih. Ako vas di-džej ne najavi, niko neće znati ko svira.

Nakon vesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke fanova i kolega iz sveta muzike. Jedan obožavalac napisao je:

- Hvala ti što si moj muzički svet učinio bogatijim. Počivaj u miru, Roj Tomas Bejker.

Drugi su istakli njegovu ogromnu ulogu u stvaranju zvuka bendova kao što su "Queen" i "The Cars", nazivajući ga istinskim genijem.

Bubnjar grupe "Queen", Rodžer Tejlor, jednom prilikom je rekao:

- Uneo je disciplinu, sarkazam i strast prema bogatim poslasticama (smeh). Bio je veoma strog, ali uvek je znao kako da izvuče ono pravo. Snimali smo mnogo puta dok ne bismo dobili savršenu verziju, prenosi Daily Mail.

