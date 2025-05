Kesi Ventura, bivša devojka Šona Didija Kombsa i glavna svedokinja u njegovom slučaju, viđena je u Njujorku nekoliko dana pre novog ročišta. Suđenje ozloglašenom reperu počelo je 5. maja, a nastavlja se 12. maja s uvodnim izjavama.

Ventura je snimljena u ležernom izdanju ispred stana svoje prijateljice. U sivoj majici dugih rukava je naglasila svoj trudnički stomak, a nosila je i bele lanene pantalone.

Inače, Kesi i njen suprug Aleks Fajn čekaju treće zajedničko dete. Zajedno su od 2018, a vezu su započeli nekoliko meseci nakon što je ona potvrdila da je raskinula s Paf Dedijem. Kesi i Aleks venčali su se 2019, a iste godine su dobili prvo dete, ćerku Frenki. U martu 2021. su dobili i ćerku Sani.

About that witness stand guest list, +1 for Cassie Ventura, please.👇 https://t.co/M1D60bqWcy pic.twitter.com/Wj2v3Vonwn