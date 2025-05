Zgrabio je jednom rukom za kosu, drugom za majicu i izvukao je napolje iz kuće: Svedoci na Didijevom suđenju ne prestaju da iznose najgore

Nakon dana pauze zbog Dana sećanja, treća nedelja suđenja protiv Šona „Didija“ Kombsa počela je u utorak u Njujorku.

Hip-hop mogul tvrdio je da je nevin po optužbama za trgovinu ljudima, reketiranje i seksualnu eksploataciju, a ako bude osuđen po svim tačkama optužnice, koje uključuju i podmetanje požara i podmićivanje, mogao bi da se suoči sa kaznom zatvora od 15 godina, sa mogućnošću doživotnog zatvora.

Prve dve nedelje prošle su burno, a ove srede prva na mestu svedoka bio je bivši stilista Kejsi Venture, Deonta Neš, koja tvrdi da je svojim očima video kako je Didi izbacio Kejsi iz kuće i to na vrlo agresivan način. Navodno, Didi je dok je stilista još uvek bio tu uleteo u spavaću sobu, zgrabio Kejsi jednom rukom za kosu a drugom za majicu i doslovno je izvukao napolje iz kuće. Takođe je naveo da je bio agresivan i prema njemu, dobacujući ogavštine, sve dok se Neš i Kejsi zajedno nisu odvezli kolima ali ih je Didi, navodno pratio svojim automobilom.

Kako je dalje naveo, pozvao je Kejsi telefonom i naredio im da zaustave kola, a kada su to učinili prišao je prozoru i urlicima joj pretio govoreći pride da će pustiti u javnost sve njene eksplicitne video snimke koje je posedovao. Takođe je dodao da mu je Kejsi tada priznala da je Didi sve vreme primoravao da učestvuje u akcijama na "freak-off" žurkama. Među svedocima u sredu našao se inspektor za utvrđivanje podmetanja požara koji je potvrdio da su istragom došli do dokaza koji ukazuju na to da je požar podmetnut na autu Kid Kudija, bivšeg dečka Kejsi Venture, a koji misli da je počinjeno delo plod Didijevih ruku. Ali da li to zaista učinio Didi još uvek nema zvaničnih dokaza.

Podsetimo, prve nedelje dominiralo je svedočenje njegove bivše devojke Kesi Venture, koja je bila u vezi sa Kombsom od 2007. do 2018. godine. Svedočeći, ona je detaljno opisala Didijeve ozgloglašene "freak-off" žurke. Među ostalim svedocima bili su pratnja koja je navodno bila umešana u "freak-off“ žurke, kao i agent koji je detaljno opisao šta je zaplenjeno kada su vlasti uhapsile Kombsa u hotelu u Njujorku u septembru 2024. godine, ali i bivša članica grupe "Daniti Kejn" Don Ričard.

Glavni svedok druge nedelje bio je Skot Meskudi, profesionalno poznat kao Kid Kudi, koji je kratko bio u vezi sa Venturom 2011. godine, raskinuvši sa njom ubrzo nakon eksplozije automobila za koju krivi Kombsa, kao i zbog navodnih pretnji i straha od nasilja.

Na mestu svedoka prošle nedelje bile su i Kesina majka, bivša najbolja prijateljica i njena bivša šminkerka. Forenzički agent za bezbednost domovine svedočio je o tome šta je pronašao na njihovim laptopovima, dok je specijalni agent zadužen za raciju u Kombsovoj kući u Majami Biču svedočio o tome šta su tamo zatekli.

Menadžer hotela je detaljno opisao posebna uputstva za Kombsove posete, dok su dva Kombsova bivša asistenta takođe govorila o svojim uputstvima kao zaposleni, a bivši egzotični plesač po imenu „Panišer“ detaljno je opisao svoja iskustva sa Venturom i Kombsom tokom „ludih iskustava“.

