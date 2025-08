PREMINULA ROK LEGENDA: Odbio je čuvene bendove, a godinama se borio sa opakom bolesti

Rok pevač Teri Rid, poznat pod nadimkom Super Lungs (Super Pluća) zbog neverovatnog glasa, preminuo je u 75. godini nakon borbe s rakom.

Teri Rid je prošlog meseca bio primoran da odloži planiranu turneju zbog lečenja od raka. Bio je zakazan kao glavna zvezda Festivala u Sent Ajvsu (St Ives September Festival) 18. septembra.

Na društvenim mrežama je početkom jula objavljeno emotivno saopštenje:

„Zbog zdravstvenih problema proisteklih iz nedavne terapije protiv raka, Teri je morao da odloži jesenju turneju 2025. godine po Velikoj Britaniji, Irskoj i Norveškoj.

Teri je posebno pogođen ovom odlukom, jer mu je turneja 2024. godine bila izuzetno uspešna, a radovao se sviranju u novim gradovima i dvoranama, kao i povratku u omiljene – uključujući i svoje prve koncerte u Norveškoj.“

Rid je postao poznat već sa 16 godina kao frontmen soul sastava Piter Džej i Džejvokeri (Peter Jay & The Jaywalkers). Njegov status na muzičkoj sceni dodatno je učvršćen sredinom šezdesetih kada je nastupao kao predgrupa Roling Stonsima (The Rolling Stones) tokom njihove turneje 1966. godine.

