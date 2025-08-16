Ovaj snimak zaprepastio je planetu! Madona izgleda kao starica, jedva hoda pored 38 godina mlađeg dečka: Unuk šeta babu pod ruku (VIDEO)

Ceo svet u šoku!

Svetska pop diva Madona danas slavi 67. rođendan. Žena koja je ispisala istoriju pop muzike u 20. veku i to uspešno radi i danas šokirala je fanove kad se pojavila u Italiji zajedno sa 38 godina mlađim dečkom Akemom Morisom i svitom koja joj je obezbeđivala prolaz kroz Firencu.

Energija je oduvek bila drugo ime za Madonu, svetsku kraljicu pop žanra. Ali, izgleda da su se stvari drastično promenile i, slikovito rečeno, otišle u sunovrat. Madona, koja je došla u Italiju da proslavi 67. rođendan, zaprepastila je fanove koji su u neverici gledali kako pop diva jedva hoda kroz Firencu. Odevena u dugu široku svetlu haljinu i plavi ogrtač, sa belim šeširom i ogromnim naočarima za sunce, hodala je u pogurenom pložaju, sve vreme se pridržavajući za svog 38 godina mlađeg dečka, fudbalera Akima Morisa sa kojim je u vezi tri godine.

Obezbeđenje koje ih je pratilo trudilo se da im omogući lagodniji prolaz. Zaprepašćeni Italijani i turisti nisu mogli da veruju koliko je kraljica popa propala. Komentari ispod snimka koji je objavila italijanska Republika su nemilosrdni:

"Unuk šeta baku pod ruku!"

"Od Madone do moje bake - za trenutak!"

"Učinilo mi se da sam na trenutak video kraljicu Elizabetu".

"Ovo je dokaz da previše vežbanja boli, izgleda mnogo starije od svojih godina..."

"Hoda kao starica, mora da je u nevolji."

"Izgledaš kao da ti je 87, a ne 67 godina!"

https://www.instagram.com/reel/DNa6XfBO6wm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Madona slavi 67. rođendan u Italiji. Drugu godinu zaredom, pop zvezda bira Italiju za svoje velike proslave; nakon događaja na iskopinama u Pompeji 2024. godine, ove godine odabrala je drugu kultnu lokaciju - Palaco Panokjeski d'Elči, koja gleda na Pjacu del Kampo, iznad početne tačke trke Kontrade, poznate kao „mosa“. Među zvanicama su neka od najvećih imena iz sveta muzike. Rođendanskoj proslavi prisustvovaće Sting i njegova supruga Trudi Stajler; par je veliki zaljubljenik u sela u Toskani, pa u svom vlasništvu imaju veličanstvenu vilu.

Lokaciju koju je izabrala Madona, tokom godina su birale i druge istaknute ličnosti koje su dolazile u Sijenu da posmatraju Palio sa posebnog vidikovca. Palata Panokijeski d'Elči, otmena srednjovekovna građevina sa trokrilnim prozorima iz perioda Gvelfa, tokom godina je ugostila Danijela Krejga, Mela Gibsona i bivšeg britanskog premijera Tonija Blera.

MADONNA SEEN IN ITALY FOR HER BIRTHDAY 😍 pic.twitter.com/JSWP1LlGeh — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) 16. август 2025.

Sting, pozvan na rođendansku zabavu, redovan je posetilac ove elegantne palate, opremljene umetničkim delima Danijela da Voltere (Madona sa detetom i Prorok Ilija, koji datiraju iz 16. veka).

Palata Panokjeski d'Elči posebno je ukrašena za rođendansku proslavu kraljice pop muzike. U dvoranama će se odvijati prava zabava, sa tradicionalnim delikatesima iz Toskane, uključujući vina iz lokalnog sela i sijenske slatkiše. Osveženje će obezbediti restoran "Il Tufo". Rođendansko slavlje potom će biti nastavljeno u luksuznom Grand hotelu Kontinental sa pet zvezdica u srcu Via Banki di Sopra, na samo nekoliko koraka od istorijske Roka Salimbeni. Ovde će odabrani krug prijatelja nazdraviti povodom 67. rođendana jedne od najznačajnijih i najprovokativnijih pop zvezda svih vremena, bezvremenske kraljice koja bira autentičnu lepotu Italije da ispiše sledeće poglavlje svog života.

Prošle godine Madona je proslavila 66. rođendan na iskopavanju u Pompeji.

Autor: N.Panić