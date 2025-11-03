Umro čuveni glumac: Iza sebe ostavio pravo bogatstvo, a evo ko će ga naslediti

Poznati ruski glumac i stendap komičar Roman Popov, koji je preminuo 28. oktobra, imao je u vlasništvu tri stana i jednu rezidenciju van grada, u moskovskoj oblasti.

Ovu imovinu, kako je u razgovoru za portal aif.ru objasnio advokat Aleksandar Haminski, naslediće Popovljevi naslednici.

- Iz dostupnih izvora poznato je da je Popov imao četiri nekretnine: dva stana u Moskvi, jedan stan u Sočiju i seosku rezidenciju u Moskovskoj oblasti. To je onaj isti 'taunhaus' koji se prodavao za 54 miliona rubalja. Prema dostupnim informacijama, on još uvek nije prodat. Pored toga, Popov je mogao imati i objekte intelektualne svojine, odnosno autorska prava na svoja dela: u filmovima, serijama, predstavama i televizijskim emisijama, koje su već snimljene i mogu ponovo biti emitovane - rekao je stručnjak.

Advokat je napomenuo da, ukoliko glumac nije imao testament, naslednici prvog reda su njegova supruga Julija, njihovo troje maloletne dece: petnaestogodišnji sin i dve ćerke, stare trinaest i šest godina, kao i njegova majka.

Otac glumca preminuo je pre četrnaest godina.

- Treba imati u vidu da su nekretnine koje je Roman stekao tokom braka bile u zajedničkoj svojini supružnika. Dakle, supruga Julija ima pravo na polovinu te imovine, dok će se druga polovina deliti među naslednicima prvog reda - objasnio je Haminski

On je dodao da maloletna deca imaju zakonsko pravo na obavezni deo nasledstva, bez obzira na postojanje testamenta.

- Taj deo ne može biti manji od polovine onoga što bi im po zakonu pripadalo da se nasledstvo deli bez testamenta. Majka glumca takođe može imati pravo na obavezni deo - dodao je advokat.

Ceremonija oproštaja od poznatog stendap komičara i glumca Romana Popova, najpoznatijeg po ulozi istražitelja Igora Mihiča u seriji "Policajac sa Rubljovke", održana je 1. novembra u Moskvi.

Popovu je onkološka bolest prvi put dijagnostikovana 2018. godine. Nakon lečenja, bio je u remisiji nekoliko godina, ali je 2025. godine potvrđen recidiv bolesti.



Autor: N.B.