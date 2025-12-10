AKTUELNO

Domaći

PINK.RS saznaje: Vesni Zmijanac produžen boravak u bolnici, otkrivamo kakvo je zdravstveno stanje pevačice

Izvor: pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

I dalje se loše oseća!

Muzička zvezda Vesna Zmijanac primljena je pre par dana u Urgentni centar, a kako smo tada pisali, ona je, nakon što joj je ukazana pomoć lekara, puštena kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, lekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako saznajemo, Vesni je danas produžen boravak u bolnici radi daljih ispitivanja, jer joj je zdravstveno stanje i dalje pogoršeno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica se pre pet dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća:

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.

Autor: N.B.

#Bolnica

#Karijera

#Vesna Zmijanac

#Zdravlje

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS SAZNAJE: Vesni Zmijanac ponovo pozlilo, lekari je zadržali na bolničkom lečenju

Zadruga

Rasula se u komade: Anita ne dolazi sebi nakon što je izdala Anđela, roni gorke suze! (VIDEO)

Hronika

MAJKA OSUMNJIČENA ZA UBISTVO TEK ROĐENE BEBE I DALJE U BOLNICI: Sve vreme je na oku policije, lekari su stabilizovali njeno zdravstveno stanje!

Domaći

VUJADIN SAVIĆ JE JAKO LOŠE: Bivši fudbaler potražio stručnu pomoć nakon afere 'UCENA'! Najbliži ga ne ostavljaju samog, ima SUICIDNE MISLI

Domaći

Otkrila tajne iz porodičnog doma: Evo šta Nikolija i Relja najviše zameraju Vesni Zmijanac

Domaći

VESNA ZMIJANAC HITNO PRIMLJENA U URGENTNI CENTAR: Evo šta se sad dogodilo muzičkoj zvezdi