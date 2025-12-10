PINK.RS saznaje: Vesni Zmijanac produžen boravak u bolnici, otkrivamo kakvo je zdravstveno stanje pevačice

I dalje se loše oseća!

Muzička zvezda Vesna Zmijanac primljena je pre par dana u Urgentni centar, a kako smo tada pisali, ona je, nakon što joj je ukazana pomoć lekara, puštena kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, lekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

Kako saznajemo, Vesni je danas produžen boravak u bolnici radi daljih ispitivanja, jer joj je zdravstveno stanje i dalje pogoršeno.

Pevačica se pre pet dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća:

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.

