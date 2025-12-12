PREMINULA KRALJICA PLASTIČNIH OPERACIJA! Magdalena je želela da bude apokaliptična vanzemaljska boginja, pred smrt NIJE LIČILA NA LJUDSKO BIĆE! (FOTO)

Uradila je nebrojano plastičnih operacija.

Meri Magdalena je bila poznata po tome što je potrošila više od 430.000 evra na plastične operacije. Prvu intervenciju izvršila je kada je imala 21 godinu.

Zvezda društvenih mreža Meri Magdalena, poznata po tome što je zavisna od plastičnih operacija, pronađena je mrtva u Tajlandu, prema navodima lokalnih medija, prenosi The Sun.

Denis Ivon Harvis Gongora (33) navodno je preminula nakon što je pala sa balkona na devetom spratu hotela samo nekoliko sati nakon što je stigla na odmor.

Policija je saopštila da je telo meksičko-kanadske manekenke pronađeno na hotelskom parkingu nešto posle 13.30 po lokalnom vremenu. Posle bolnice poslato je na obdukciju.

Šokantna tragedija dogodila se samo nekoliko sati nakon što je Magdalena misteriozno objavila završnu scenu iz filma „The Truman Show“ zajedno sa svojom fotografijom iz detinjstva na društvenim mrežama, prenosi Daily Mail.

Magdalena je potrošila više od 380.000 funti (oko 432.000 evra) na plastične operacije. Prvu estetsku intervenciju izvršila je kada je imala 21 godinu. Potpuno je transformisala svoj izgled tokom godina – u pokušaju da postane „mutantska hibridna apokaliptična vanzemaljska boginja“.

Magdalena je prekrila telo tetovažama, uključujući i široko rasprostranjeni blackout tattoo.

Autor: R.L.