Bosanac otkrio kako se u njegovom domu obeležava Nova godina, pa priznao kakve želje za članove žirija PINKOVIH ZVEZDA: Karleuši želi da se uda, a kad čujete šta je poručio Desingerici - plakaćete od smeha

Kompozitor i aranžer, kao i član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja ''Pinkove zvezde'' Dragan Stojković Bosanac u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otkrio je kako se u njegovom domu obeležava Nova godina, pa progovorio o novim muzičkim nadama, a onda izneo i novogodišnje želje za ostale članove žirija.

Kako izgleda idealna novogodišnja noć u vašem domu?

- Izgleda kao i svaki drugi dan. Dosadna televizija, poneki ''kaubojac''... Žena napravi dobre kolače, malo se zasladimo i odmaramo. Što se proslave u hotelima tiče, nekad je to bilo gospodstveno, išlo se uz dobre menije i dobru muziku. Danas ne znam na šta to liči. Publiku su zabavljali kvalitetni muzičari i pevači, danas to može i na plejbek, ta budala koja to plati i ide ja mu se divim i svaka čast na kreativnoj budalaštini. Do devedestih godina je bilo drugačije to, ovo danas je sve sirotinja. Danas su to prevare za ovce koje treba šišati.

Da li imate neki novogodišnji ritual koji nikada ne preskačete?

- Imam običaj da sačekam ponoć, da se poljubimo i čestitamo i zahvalimo Bogu što smo proživeli još jednu godinu i što ulazimo u Novu godinu, da nam Bog da zdravlja i uspeha, mada je Nova godina praktično praznik koji je društveno-verskog karaktera i odnosi se na 25. decembar - Božić, kao što je 13. na 14. Nova godina, samo još da uvedemo proslavu Kineske Nove godine. Meni Nova godina uvek bila radna, a posle toga kući se nešto mlatimo.

Šta najviše cenite kod mladih pevača koji dolaze na scenu? Kakve savete imate za njih?

- Isključivo kod mlađih generacija cenim kreativnost u pevanju i nešto što se zove emocionalni način pevanja teksta. Imam savet da moraju od svog uzora zbog koga im se dopala muzika da analiziraju i skidaju ih pevački do stinica i da pokušaju da budu slični njima, a onda će kroz to doći i njihov stil i način koji neće moći više ni kontrolisati i onda će biti ono što treba da budu - zvezde.

Koji nastup Vas je ove godine u Pinkovim zvezdama posebno iznenadio?

- Mala Darija definitivno. Ona je kod mene i smatram da je najbolja od svih.

Koje želje imate za kolege iz Pinkovih zvezda u 2026. godini?

- Da su živi i zdravi, zdravlja i veselja. Desingerici imam da poručim u 2026. - valjda će naučiti. Karleuši - možda se i uda. Zorici - neka samo uživa kao što i uživa. Viki - valjda će hiljaditi stan pasti da se proda.

Da li možemo da očekujemo neke promene kada je u pitanju Vaše žiriranje u Pinkovim zvezdama u 2026. godini?

- Biće sve po starom, samo da se na odaberu kandidati za sledeću godinu i da se odaberu kandidati koji po pevačkim kvalitetima mogu da pariraju jedni drugima.

Šta biste najradije zaboravili iz 2025. godine?

- Zaboravio bih masakr u Gazi, da se ne ponovi i da prestane rat u Ukrajini, to bi jako bilo dobro i da se to zaboravi.

Autor: M.K.