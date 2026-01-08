Simpsonovi posle 30 godina ostali bez jednog od omiljenih epizodnih likova

Duffman kojem je glas mu posudio Hank Azaria iz "Simpsonovih" je penzionisan kao dugogodišnji lik tokom epizode "Seperance" od 4. januara.

Duffman, poznat po svojoj uzrečici "O, da!", najavio je da će njegova uloga maskote i glavnog portparola Duff Beera biti penzionisana i da će umesto toga koristiti ime Barry Duffman.

Omiljeni lik obožavatelja podielio je šokantne vesti s porodicom Simpson kada se pojavio u kući Homera i Marge.

- Korporacija Duff je, zauvek penzionisala tog lika. Svi stari oblici oglašavanja su sada zastareli. Portparoli kompanija, štampani oglasi, TV spotovi - današnja deca ne znaju ni pevati džinglove - rekao je on prepoznatljivim glasom.

Duffman je takođe pokušao da ponudi Homeru posao u korporaciji pod nazivom EOD, pre nego što se na kraju deprogramirao iz kompanije.

Na kraju epizode, Duffman je bio u civilnoj odeći, a ne u svom kultnom kostimu koji se sastojao od crvenog ogrtača, sunčanih naočara i kaiša ukrašenog limenkama Duff piva - što je signaliziralo da je maskota zauviek nestala. cela priča mogla je da bude šala jer je parodirala epizoru "Seperance".

Duffman je prvi put predstavljen na premijeri 9. sezone "Grad New York protiv Homera Simpsona", koja je emitovana 21. septembra 1997. godine.

Azaria, koji posuđuje glasove raznim drugim likovima u "Simpsonovima", uključujući Moea Szyslaka, šefa Wigguma, nadzornika Chalmersa, Comic Book Guya i Snake Jailbirda, ranije je rekao da se "straši" uloge Duffmana.

- Postoje određeni glasovi koje čuvam, poput Duffmana koji će me u trenu ostaviti bez daha. Moram da sačuvam Duffmana za kraj i zapravo se toga užasavam. Kao, 'O ne, imam puno posla s Duffmanom danas - rekao je u emisiji „Conan“ u maju 2020.

- Zaista boli. Ali se ne žalim. - dodao je Azaria.

Glumac iz serije "Prijatelji" takođe je otkrio da je osigurao glasne žice nakon što je jednom prilikom izgubio glas na dve sedmice zbog rada na animiranoj seriji.

- Kada pomislite na prihod koji sam imao sreće da mu donesem radeći na 'Simpsonovima', to je bilo davno. Mnogo novca bi nestalo da više ne mogu davati glasove.

"Simpsonovi" su se ranije u svojoj 37. sezoni oprostili od još jednog lika .

Podsetimo, Alice Glick, orguljašica Prve crkve u Springfieldu, iznenada je preminula usred propovedi tokom epizode 16. novembra.

Glas liku je posudila Cloris Leachman pre nego što je Tress MacNeille preuzela nakon Leachmanine smrti 2021. godine . Alice se pojavljivala u seriji čak 34 godine i 35 sezona.

Larry "The Barfly" Dalrymple je takođe ubijen prošle godine u epizodi pod nazivom "Cremains of the Day", dok je Marge Simpson šokantno umrla tokom scene flešforvarda u finalu 36. sezone serije.

"Simpsonovi", koji su premijerno prikazani na Foxu 1989. godine, obnovljeni su za još četiri sezone.

Autor: Nikola Žugić