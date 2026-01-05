Bračni par posle više od 40 godina saznao da ćerka nije njihova: Sad traže od bolnice neverovatnu sumu novca

Bračni par iz SAD pokrenuo je višemilionsku tužbu, nakon što su zdravstveni radnici, kako tvrde, tokom postupka vantelesne oplodnje iskoristili “pogrešan uzorak semena”.

Oni navode da su godinama nesvesno odgajali ćerku koja “nije njihov biološki potomak”, prenosi Mirror.

Otkrili "šokantnu istinu"

Svoje prvo dete doneli su kući pre 44 godine, a tek nedavno su otkrili “šokantnu istinu”.

Supružnici, u sudskim dokumentima identifikovani kao C. V. i K. V, tvrde da su žrtve “pogrešne oplodnje”, tokom boravka u Univerzitetu za zdravlje i nauku u Oregonu (OHSU), što je dovelo do rođenja devojčice, za koju navode da ima zdravstvene probleme “nasleđene od biološkog oca”.

Prema tužbi, C. V. je 1981. godine podvrgnuta postupku veštačke oplodnje. Lekari su trebali da iskoriste uzorak njegov muža. Umesto toga, osoblje je, prema tvrdnjama, iskoristilo “uzorak preuzet od drugog pacijenta”.

Taj muškarac, identifikovan kao R. V, ranije je zatražio lečenje neplodnosti u istoj ustanovi.

"DNK test sve pokazao"

U tužbi se navodi da je OHSU pokušao da “prikrije ili na drugi način negira činjenicu da je C. V. pogrešno oplođena”. Takođe se tvrdi da bolnica nije sprovela adekvatnu istragu, niti obavestila pacijente o medicinskim greškama, iako je bila upoznata s tvrdnjama tužilaca.

C. V. je ostala trudna i kasnije rodila devojčicu, identifikovanu kao A. P, koja je odgajana kao biološko dete. Tek decenijama kasnije, DNK testiranja su pokazala da K. V. "nije njen biološki otac".

Iz tog razloga, doneli su odluku da podnesu tužbu 26. decembra 2025. godine.

"Emotivni i psihološki teret"

U sudskoj dokumentaciji se detaljno opisuje “emotivni i psihološki teret” koji je, kako se navodi, ova greška ostavila na oba roditelja.

Navodi se da je C. V. morala da “podnese poniženje, neprijatnost i fizičku patnju zbog trudnoće i porođaja, a nakon pogrešne upotrebe uzorka drugog muškarca”.

Dodaje se da je K. V. “lišen biološkog očinstva“ i “uskraćen za mogućnost da sa suprugom dobije svoje dete”.

U tužbi se takođe navodi da je devojčica imala “zdravstvene probleme koji su nasleđeni od biološkog oca”, što je otvorilo pitanje da li donatorski uzorak odgovarajuće testiran pre upotrebe.

Traže višemilionsku odštetu

Zbog navodne nepažnje, supružnici tvrde da su pretrpeli “trajnu emocionalnu i psihološku štetu”.

Kako stoji u dokumentaciji, tužioci su “pretrpeli i nastavljaju da trpe mentalnu i emocionalnu patnju, fizički bol, emocionalni stres, sramotu, gubitak samopouzdanja, poniženje, gubitak uživanja u životu i poremećaj svakodnevnih aktivnosti“.

Par tuži OHSU i Providence Health i potražuje odštetu u iznosu od 17 miliona dolara (oko 15 miliona evra). Obe institucije su odbile da komentarišu navode iz tužbe i nisu odgovorile na zahteve medija za komentar.

Autor: Marija Radić