BRAČNI PAR BRUTALNO IZBODEN NASMRT, SIN PRONAŠAO TELA U STANU: Niko ništa nije video ni čuo, monstruozno ubistvo pod velom tajne

Bračni par pronađen je mrtav u Firenci, sin pronašao tela, policjia istražuje okolnosti ubistva

Trgovac antikvitetima Franko Đorđi (74) i njegova supruga Đijana Di Nardo (68) pronađeni su mrtvi u svom domu u Firenci. Misteriju njihove nasilne smrti sada pokušava da reši italijanska policija.

Tela prekrivena krvlju zbog ubodnih rana pronašao je u nedelju oko 14:30 sati njihov sin, koji je u zgradu u kojoj su živeli došao zabrinut jer se nisu javljali na telefon.

Kako javljaju italijanski mediji, stan je bio prekriven krvlju, a tragovi nasilnog zločina nalaze se u mnogim sobama. Čini se, piše Rai, da je borba dugo trajala.

Policija sumnja da su ubode zadobili nožem ili nekim drugim oštrim predmetom, a njihova tela pronađena su između ulaza i dnevnog boravka.

Tačne okolnosti još uvek nisu jasne, a sve hipoteze ostaju otvorene: od novog slučaja ubistva i samoubistva do dvostrukog ubistva od napada treće strane koji se mogao razviti u više faza, s pokušajima samoodbrane.

Inspektori su izuzeli snimke sa nadzornih kamera okolnih objekata, a karabinjeri su počeli da kontaktiraju članove porodice i poznanike, kao i komšije, kako bi prikupili dokaze i svedočenja za rekonstrukciju incidenta.

Niko ništa nije video, ni čuo

S obzirom na to da se zgrada u kojoj su živeli nalazi u gusto naseljenom području, nije jasno kako je moguće da niko nije primetio napadače, ali i u drugom slučaju – da niko nije čuo vriske i bračnu svađu koja je eskalirala ubodima nožem.

Prema pisanju Corriere della Sera, zasad se čini da iz kuće nisu nestale dragocenosti, a istražitelji nisu pronašli znakove provale. Ova dva faktora biće dodatno istražena u narednim satima, kada će kuća ponovo biti pregledana kako bi se utvrdilo da li nedostaju zlato ili dragocenosti.

Sud je takođe naredio obdukcije tela. Takođe se navodi da je muškarac imao posekotine na vratu, a žena ubode po telu, uključujući i stomak. Navodno je Franko Đorđi nedavno pokazivao simptome koji odgovaraju depresiji.

U domu para zaplenjen je kuhinjski nož. Forenzičari će utvrditi da li otisci prstiju na dršci pripadaju jednoj od žrtava ili trećoj osobi.

Komšije kažu da nisu čuli nikakvu vrisku ili sumnjive zvuke.

"Uvek su bili veoma ljubazni i spremni da pomognu drugima“, navode komšije koje su šokirane smrću para.

Franko Đorđi je poznati trgovac antikvitetima koji je obavljao nacionalne funkcije u toj industriji. Njegova galerija nalazi se u istorijskom centru Oltarna, između četvrti Santo Spirito i San Fredijano.

Autor: D.Bošković