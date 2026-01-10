Te noći sam spavao pored nje... Ovo je bilo poslednje što je Brižit Bardo izgovorila pre nego što je umrla: Ono što je rekla mužu cepa srce

Brižit Bardo je govorila da je umorna i da više ne želi da se bori. Ipak, neposredno pred smrt, stanje joj se na kratko stabilizovalo.

Sahrana Brižit Bardo održana je 7. januara 2026. godine u Sen Tropeu. Podsetimo, legenda francuskog i svetskog filma je preminula krajem decembra u 91. godini. U crkvi u kojoj je služeno opelo okupili su se njeni najbliži prijatelji, članovi porodice i saradnici, kako bi se oprostili od dive koja je zauvek promenila sliku ženskog identiteta u kinematografiji.

Iako Brižit Bardo tokom života nije uspela da izgradi blizak odnos sa jedinim sinom, Nikolasom Žakom Šarijeom, on je bio prisutan pored majčinog kovčega. Zajedno s njim, na poslednji ispraćaj došli su i unuci i praunuci slavne glumice, čime je ispunjena tiha, ali snažna porodična scena koju mnogi nisu očekivali.

Ipak, akter najpotresnijeg prizora bio je suprug Brižit Bardo, čovek koji je uz nju ostao do samog kraja.

Ljubav do poslednjeg daha

Pored kovčega Brižit Bardo stajao je njen četvrti suprug, biznismen Bernar d'Ormal. On je, prema rečima bliskih izvora, bio uz glumicu do njenog poslednjeg daha, negujući je tokom teške bolesti koja ju je mesecima iscrpljivala. Iako porodica nikada zvanično nije potvrdila dijagnozu, navodi se da je Bardo bolovala od kancera.

Kako su joj snage polako kopnele, glumica je, u trenucima najvećih bolova, govorila da je umorna i da više ne želi da se bori. Ipak, neposredno pred smrt, stanje joj se na kratko stabilizovalo. U tom trenutku se obratila suprugu i izgovorila reč koja je za njega imala posebno značenje.

"Te noći sam spavao pored nje, otvorenih očiju. I čuo sam kako je rekla 'Piupi' – to je bio naš nežni nadimak, kojim smo se zvali samo nas dvoje. I tu se sve završilo", ispričao je Bernar d'Ormal u intervjuu za magazin "Paris Match".

Njihova ljubavna priča započela je 1992. godine, kada su se upoznali preko zajedničkog prijatelja, advokata. Već 16. avgusta iste godine, tokom posete porodici njenog sina u Norveškoj, venčali su se u maloj lokalnoj crkvi. Ovaj brak ostao je najduži i, po mnogima, najstabilniji u životu Brižit Bardo.

Brakovi, nemiri i tiha pomirenjaUpravo je Bernar d'Ormal bio taj koji je pomogao Brižit Bardo da obnovi kontakt sa sinom Nikolasom, koji je rođen u njenom drugom braku. Tokom opela, Bernar i Nikolas stajali su jedan pored drugog, a zatim zajedno krenuli iza pletenog kovčega, dok su muzičari svirali pesmu koju je glumica posvetila borbi za prava životinja, temi kojoj je bila posvećena do kraja života.

Pre Bernara, Brižit Bardo je iza sebe imala tri braka. Prvi suprug bio je reditelj Rože Vadim, za koga se udala 1952. godine. Iako su se venčali i građanski i crkveno, brak je potrajao svega nekoliko godina, nakon čega je glumica započela romansu sa kolegom.

Drugi brak, sa glumcem Žakom Šarijeom, doneo joj je majčinstvo, ali i duboku unutrašnju borbu. Trudnoću je teško podnela, a odnos sa sinom nikada nije uspela da izgradi. U svojim memoarima kasnije je pisala reči koje su šokirale javnost, priznajući da nije želela dete i da joj je majčinstvo bilo nametnuto.

Treći muž bio je ekscentrični nemački milijarder Ginter Saks, koga je upoznala 1966. godine u Sen Tropeu. Taj brak se brzo raspao, jer su njihovi pogledi na život bili potpuno različiti. Glumica je tada već težila miru i povlačenju, dok je njen suprug uživao u luksuzu i glamuru. Dodatni udarac bile su glasine da se Saks oženio Bardoom zbog opklade, što je zauvek zatvorilo vrata njihovog odnosa.

Na kraju burnog života, ispunjenog slavom, skandalima i velikim unutrašnjim lomovima, Brižit Bardo je otišla tiho, uz ruku čoveka koji joj je pružio stabilnost kakvu ranije nije imala. Njeno poslednje "zbogom" bilo je upućeno upravo njemu.

Autor: M.K.