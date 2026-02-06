MININ KASPER JE PISAO I MENI: Božo Dobriša izjavom ponovo ŠOKIRA, istakao da je Kostićeva predmet ismevanja među kolegama: DOPUSTILA JE DA JE KOMENTARIŠU MNOGO GORI! (VIDEO)

Šok!

Božo Dobriša je otvoreno izneo svoje mišljenje o emotivnoj vezi pevačice Mine Kostić i njenog partnera Kaspera u emisiji ''Iza zatvorenih vrata'' . Iako je njihov odnos bio predmet brojnih spekulacija i naišao na brojne negativne komentare, Dobriša je priznao da u njihovu ljubav veruje.

On je istakao da, uprkos kritikama i sumnjama javnosti, veruje u potencijal njiove veze i da bi svaka priča o njihovom eventualnom krahu bila preuranjena.

- Kaper nije prevarant, on se zaljubio u Minu. On je preko nje želeo ljubav i popularnost. Popularnost je u odmah stekao, a ljubav je u međuvremenu dobio. Moram da otkrijem nešto, što će svima biti smešno, ali on je i pisao i meni. Nije mi pisao u ljubavnom kontekstu, to moram da naglasim, nego je hvalio moj rad. To je znak da je samo tračio način da dođe do medija, da bude deo tog javog sveta. Smeta mi samo jer Mina dopušta da joj se sprdaju pevačice koje su mnogo gore od nje. Ona nekim svojim izjavama dopušta da je komentarišu mnogi. Ona je žena koja nije imala nikakvu mrlju u svojoj karijeri, sama je sve gradila, radila i trudila se. Mina je dopustila da joj se smeju mnogi. Smeju joj se mnogo gori od nje - istakao je Dobriša.

Autor: S.Z.