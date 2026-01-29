FIĆFIRIĆ, PISAO JE MOJOJ NAJBOLJOJ DRUGARICI! Milena iznela NIZ optužbi na Anđelov račun, pa Dača dodatno dosolio: GOVORIŠ DA JE KAČAVENDA BABA, A JE*AO BI JE! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Mileni Kačavendi.

- Napadala si Aneli kako je cinkara i namešta ljude, a sada si ti ocinkarila Anđela da ste se dopisivali i ispada da je samo on kriv. Kako to? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam njemu prijatelj, niti je on meni. On je meni slao poruke kakve je slao. On je fićfirić jedan. Što se Aneli tiče, ja sam lično čitala njen dosije, ocinkarila je nekog njoj bliskog, odnosno bivšeg momka. Ako sam ja cinkaroš. Anđelo je manijak - kazala je Milena.

- Anđelo je rekao da je Milena njegova fantazija. Kakvu vrednost ima muškarac koji je Milici Velićković koja je bila trudna šalje ku*ac? On je za lečenje. Ako je fantazitao o Mileni, kako je onda ona žena u godinama? Kakve su ono izjave ''ne bih bio sa ženom u godinama?'' Budi šmeker do kraja, priznaj sve, priznaj ko si i kakav si - kazao je Ivan.

- Budaletina jedna. Kaže da ga briga jer je pisao mojoj drugarici, a ona mi je dvadeset godina jedna od mojih najboljih drugarica. Kako ga nije sramota? Nema blama - kazala je Milena.

- Ja sam hteo da to pomognem kad si ti htela da kupiš neke mašine za fitnes, ja sam ti ponudio ženu, za kosu ti ti rekla da ti je najbolja drugarica - kazao je Anđelo.

- Kad sam bila na moru sa njom, meni je drugarica rekla da joj Anđelo piše. On priča da je poznaje šest godina, jedino ako ona meni to nije rekla, što čisto sumnjam - rekla je Milena.

