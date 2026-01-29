AKTUELNO

Zadruga

FIĆFIRIĆ, PISAO JE MOJOJ NAJBOLJOJ DRUGARICI! Milena iznela NIZ optužbi na Anđelov račun, pa Dača dodatno dosolio: GOVORIŠ DA JE KAČAVENDA BABA, A JE*AO BI JE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Mileni Kačavendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napadala si Aneli kako je cinkara i namešta ljude, a sada si ti ocinkarila Anđela da ste se dopisivali i ispada da je samo on kriv. Kako to? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam njemu prijatelj, niti je on meni. On je meni slao poruke kakve je slao. On je fićfirić jedan. Što se Aneli tiče, ja sam lično čitala njen dosije, ocinkarila je nekog njoj bliskog, odnosno bivšeg momka. Ako sam ja cinkaroš. Anđelo je manijak - kazala je Milena.

- Anđelo je rekao da je Milena njegova fantazija. Kakvu vrednost ima muškarac koji je Milici Velićković koja je bila trudna šalje ku*ac? On je za lečenje. Ako je fantazitao o Mileni, kako je onda ona žena u godinama? Kakve su ono izjave ''ne bih bio sa ženom u godinama?'' Budi šmeker do kraja, priznaj sve, priznaj ko si i kakav si - kazao je Ivan.

- Budaletina jedna. Kaže da ga briga jer je pisao mojoj drugarici, a ona mi je dvadeset godina jedna od mojih najboljih drugarica. Kako ga nije sramota? Nema blama - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam hteo da to pomognem kad si ti htela da kupiš neke mašine za fitnes, ja sam ti ponudio ženu, za kosu ti ti rekla da ti je najbolja drugarica - kazao je Anđelo.

- Kad sam bila na moru sa njom, meni je drugarica rekla da joj Anđelo piše. On priča da je poznaje šest godina, jedino ako ona meni to nije rekla, što čisto sumnjam - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ZVALA SI ME NA VIDEO U TRI UJUTRO U PIDŽAMI: Anđelo žestoko udario na Kačavendu, ona mu brutalno odgovorila: Pisao si mojoj drugarici, a govoriš da ne

Domaći

DUŽNA JE NEKOLIKO HILJADA EVRA: Aca kockar izneo niz OPTUŽBI na račun Keti, pa istakao da OVAJ POROK krije kao zmija noge (VIDEO)

Zadruga

AFERA ''POLJUBAC'' TRESE BELU KUĆU! Milica otkrila detalje odnosa sa Anđelom Ilić, pa iznela žestoke OPTUŽBE na Anđelov račun! (VIDEO)

Zadruga

ZABORAVILE NA DOSTOJANSTVO: Vanja i Boginja nakon poniženja koje im je priredio, uputile niz komplimenata na Filipov račun! (VIDEO)

Zadruga

GOVORILA SI U ŠIFRAMA... Anđelo se naoštrio, pa otkrio kako je Milena odreagovla na SPORNE slike koje joj je poslao! (VIDEO)

Zadruga

BEZ MILOSTI: Sanja iznela niz optužbi na Mimin račun, ona joj zapretila TUŽBOM, pa najavila potpuno RASKRINKAVANJE! (VIDEO)