GOVORILA SI U ŠIFRAMA... Anđelo se naoštrio, pa otkrio kako je Milena odreagovla na SPORNE slike koje joj je poslao! (VIDEO)

Milena Kačavenda i Anđelo Ranković u emisiji ''Gledanje snimaka'' nastavili su svoj žestok verbalni okršaj.

- Da li si me prva zapratila na Instagramu, da li si me zvala u tri ujutro? - upitao je Anđelo.

- Da - odgovorila je Milena.

- E, ti si mene pitala kako sam ja došao na odluku da ti pošaljem poruku koju sam ti poslao. Ti si mene zvala u spavaćici u tri ujutro - kazao je Anđelo.

- Molim? Mi smo na pričali na video? Smeš li telefon da pokažeš? - upitala je Milena.

- Ja ništa ne lažem! Ja sam ti poslao, a ti umesto da odreaguješ ako ti to ne prija, rekla si ''au, al' si ti lud'' - kazao je Anđelo.

- Očigledno je da je sve to bilo obostrano. Ako je ona to do sada sve krila, nije na početku rijalitija rekla da joj smeta, to znači da jeste obostrano - dodao je Ivan.

- Čak je Milena ovde na početku rijalitija sad, kad je ja zagrlim govorila u šiframa ''joj, šta bi bilo?!''Aludirala je na naše poruke - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

