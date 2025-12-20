AKTUELNO

Zadruga

ZABORAVILE NA DOSTOJANSTVO: Vanja i Boginja nakon poniženja koje im je priredio, uputile niz komplimenata na Filipov račun! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite biraju osobe koje su najrealnije u ljubavnim i partnerskim odnosima. Naredna je svoj stav iskazala Aleksandra Jakšić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena je toliko pričala o sebi, zaboravila sam šta je tema danas - kazala je Aleksandra.

- Rekla bih ti da popušiš ku*ac, ali ni to neće niko da ti da - dodala je Kačavenda.

- Babo jedna, sedi. Navela bih Draganu jer je ona veoma realna u odnosu sa Matorom. Nerio i Hana su pokazali da su u sjajnom odnosu - kazala je Aleksandra.

- Sofija je na prvom mestu, ne drugom je Filip. Matora i Dragana su najrealnije, njihova veza je veoma skladna - kazala je Sara Šajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip je na prvom mestu, a na drugom je Anđelo. Treće mesto je Bebica, veoma je realan prema situaciji u kojoj se nalazi, ali mogu da kažem i da njegov odnos po mom mišljenju nije baš stabilan, ali to je njegova stvar - rekla je Vanja P.

- Anđelo, da ne bude da te navodim samo na negativnim anketama. Druga osoba je Filip, a na trećem je Dragana - kazala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

