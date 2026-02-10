Romeo Bekam okrenuo leđa bratu i poslao jasnu poruku: Više nema dileme o razdoru u slavnoj porodici (FOTO)

Romeo trenutno nije u kontaktu sa starijim bratom (26) zbog porodične svađe, u kojoj je Bruklin prekinuo odnose sa svim članovima porodice.

Romeo Bekam je nedavno otkrio novu, emotivnu tetovažu, samo nekoliko dana nakon što je njegov brat Bruklin prekrio svoju posvetu ocu Dejvidu. Romeo trenutno nije u kontaktu sa starijim bratom (26) zbog porodične svađe, u kojoj je Bruklin prekinuo odnose sa svim članovima porodice, uključujući i mlađu sestru Harper. Bruklin je svoju poslednju odluku u sukobu pokazao novom tetovažom na ruci dok je bio u javnosti u Sjedinjenim Državama.

Sada je Romeo pokazao zadnji deo vrata, gde je nova, sitna, ali dirljiva tetovaža.

Novi dizajn: reč „porodica"

Romeo već ima tetovažu krsta sa anđeoskim krilima na zadnjem delu vrata, u čast očeve poznate tetovaže na istom mestu.

Sada je iznad krsta ispisana reč „family“ (porodica) elegantnim slovima. Romeo je na Instagramu podelio slike gotove tetovaže, kao i fotografije dok je ležao licem prema dole na stolu za tetoviranje.

Bruklin menja tetovažu posvećenu ocu

Bruklinova stara tetovaža prikazivala je sidro sa rečju „Dad“ na traci preko njega, i nalazila se na njegovoj desnoj ruci. Promene su primetili paparaci dok je bio u kratkim rukavima sa suprugom Nikolom Pelc. Reč „Tata“ sada je prekrivena malim oblicima, dok ostatak tetovaže ostaje netaknut, uključujući i natpis „Love you Buster“, nadimak koji je Dejvid dao Bruklina kada je bio mali.Bruklin je takođe prekrio tetovažu na grudima posvećenu majci Viktorija.

„Na njegovoj strani postoji toliko bola i patnje da ne bi bilo iskreno držati ovakvu posvetu na telu“, objasnio je izvor.

Autor: M.K.