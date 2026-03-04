Još jedan sin Breda Pita i Anđeline Džoli se odrekao očevog prezimena: Novi udarac za slavnog glumca, sva deca ga precrtala!

"Couture" je premijerno prikazan u francuskim bioskopima, a Medoksovo ime bilo je navedeno kao "Medoks Džoli", što je podstaklo nagađanja o njegovom odnosu s ocem.

Najstariji sin Anđeline Džoli i Breda Pita, Medoks, izostavio je Pit iz svog prezimena u odjavnoj špici najnovijeg filma slavne glumice. Medoks je radio kao pomoćnik reditelja na drami "Couture", u kojoj Anđelina igra ulogu Maksine Voker, žene kojoj je dijagnostikovan rak dojke, a čiji se život isprepliće s još dvema ženama tokom pariske Nedelje mode.

"Couture" je premijerno prikazan u francuskim bioskopima u sredu, a Medoksovo ime bilo je navedeno kao "Medoks Džoli", što je podstaklo nagađanja o njegovom odnosu s ocem. Predstavnik Breda Pita odbio je da dâ komentar na situaciju, piše Page Six.

Pre dve godine Medoks je bio naveden kao Medoks Džoli Pit u odjavnoj špici filma "Maria". U tom filmu Džoli igrala ulogu operske pevačice Marije Kalas, a njen sin je imao ulogu asistenta produkcije.

Osim Medoksa, nekadašnji glumački par ima još petoro dece - Paksa, Zaharu, Šajlo i blizance Vivijen i Noksa. Medoks nije jedini koji više ne koristi očevo prezime.Zahara je izostavila glumčevo prezime tokom ceremonije uvođenja u sestrinstvo na koledžu i predstavila se kao Zahara Marli Džoli.

Pre dve godine očevo prezime je izostavila i Šajlo, kojoj je odobren zvanični zahtev za promenu prezimena. Iste godine je očevo prezime izostavila i Vivijen, u predstavi "The Outsiders" koju je producirala njena majka.

Izvori su prethodno rekli da je Bredu teško palo što se neka od njegove dece više ne predstavljaju njegovim prezimenom. "Podsetnici da je izgubio svoju decu, naravno da to nije lako za Breda. On voli svoju decu i nedostaju mu. Jako je tužno", rekao je izvor za strane medije.

Anđelina i Bred rastali su se 2016. godine, nakon navodnog nasilnog incidenta između glumca i dece. Džoli je zatražila potpuno starateljstvo nad decom. Razvod su finalizovali u decembru 2024. godine.

Autor: M.K.