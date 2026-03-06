AKTUELNO

Bruklinov odgovor na čestitku Bekamovih: Roditelji mu javno pružili ruku pomirenja, a bolje da nisu... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Scott Roth ||

Dejvid i Viktorija Bekam juče su javno čestitali 27. rođendan najstarijem sinu Bruklinu Bekamu.

Uprkos lošim porodičnim odnosima, Dejvid i Viktorija Bekam, juče su javno čestitali 27. rođendan svom najstarijem sinu Bruklinu Bekamu. Ova poruka i pružena ruka primirja usledila je šest nedelja nakon što je Bruklin na Instagramu objavio opsežnu poruku u kojoj je optužio roditelje za manipulisanje i narušavanje njegovog braka.

Foto: Instagram.com

- 27 danas. Srećan rođendan, Bust. Volimo te - napisao je Dejvid uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim sinom dok je bio mali dečak.

Sličnu fotografiju podelila je i Viktorija uz poruku: "Srećan rođendan,Bruklin, jako te volimo."

Foto: Instagram.com

Ipak, odbegli sin nije podelio njihove čestitke niti im se zahvalio, barem ne javno. Naprotiv, bio je aktivan na društvenim mrežama te delio ostale objave, ali ne i njihovu.

Njegova supruga, Nikola Pelc, na Instagramu je kasnije pokazala kako ga je iznenadila povodom njegovog velikog dana. Pripremila mu je raskošnu dekoraciju s velikim zlatnim balonima, cvećem, poklonima te kutijom ružičastih krofni.

"Srećan rođendan, ljubavi. Nadam se da će ti se svi snovi i želje ostvariti. Svojom pojavom ulepšaš svaki prostor, a svi koji te upoznaju te zavole. Najposebnija si osoba i volim biti tvoja supruga", napisala je Nikola i tako pružila uvid u njegovu proslavu.

Autor: M.K.

