Bruklinov odgovor na čestitku Bekamovih: Roditelji mu javno pružili ruku pomirenja, a bolje da nisu... (VIDEO)

Dejvid i Viktorija Bekam juče su javno čestitali 27. rođendan najstarijem sinu Bruklinu Bekamu.

Uprkos lošim porodičnim odnosima, Dejvid i Viktorija Bekam, juče su javno čestitali 27. rođendan svom najstarijem sinu Bruklinu Bekamu. Ova poruka i pružena ruka primirja usledila je šest nedelja nakon što je Bruklin na Instagramu objavio opsežnu poruku u kojoj je optužio roditelje za manipulisanje i narušavanje njegovog braka.

- 27 danas. Srećan rođendan, Bust. Volimo te - napisao je Dejvid uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim sinom dok je bio mali dečak.

Sličnu fotografiju podelila je i Viktorija uz poruku: "Srećan rođendan,Bruklin, jako te volimo."

Ipak, odbegli sin nije podelio njihove čestitke niti im se zahvalio, barem ne javno. Naprotiv, bio je aktivan na društvenim mrežama te delio ostale objave, ali ne i njihovu.

Njegova supruga, Nikola Pelc, na Instagramu je kasnije pokazala kako ga je iznenadila povodom njegovog velikog dana. Pripremila mu je raskošnu dekoraciju s velikim zlatnim balonima, cvećem, poklonima te kutijom ružičastih krofni.

"Srećan rođendan, ljubavi. Nadam se da će ti se svi snovi i želje ostvariti. Svojom pojavom ulepšaš svaki prostor, a svi koji te upoznaju te zavole. Najposebnija si osoba i volim biti tvoja supruga", napisala je Nikola i tako pružila uvid u njegovu proslavu.

Autor: M.K.