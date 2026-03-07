Doručkovao je, a onda... Evo kako je Ozi Ozborin proveo poslednje sate

Džek Ozborn, sin pokojnog rok legenda Ozija Osborna, podelio je detalje o poslednjim satima svog oca, koji je preminuo u julu prošle godine. U nedavnom gostovanju u podkastu ispričao je da jeposlednji dan Ozija bio potpuno običan, uprkos zdravstvenim problemima s kojima se borio.

Frontmen benda Black Sabbath preminuo je 22. jula 2025. godine, a porodica je tada objavila emotivnu izjavu: "S tugom većom nego što reči mogu izraziti, moramo vas obavestiti da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros. Bio je okružen svojom porodicom i ljubavlju."

Džek Osborn (40) nedavno se pojavio u šou programu "I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here" i gostovao u podkastu Džejmija Kenedija "Hate to Break It to Ya", gde je delio sećanja na očev poslednji dan:

"Prošlo je tek nekoliko dana otkako sam se vratio, a on je preminuo. Čak i to jutro kad je umro, nije bilo ničeg dramatičnog. Bio je budan, radio je svoje uobičajene stvari, doručkovao je, i to je bilo to," priznao je.

Džek je ranije izjavio da njegov otac "prokleto nije mogao podneti" da ljudi tone u tugu, ali je napomenuo da će ga porodica "uvek pamtiti u snovima".

Smrt je sve iznenadila

Iako su svi znali za Ozijeve zdravstvene probleme, Džek je rekao da je smrt bila "svakako iznenađenje".

"Svi su, naravno, znali da je bolestan, ali... Stvarno se pripremao za poslednji nastup Black Sabbath-a, puno je vežbao i kretao se. Bio je pun energije. Ali da, nismo očekivali da će se dogoditi tako brzo. Mislim da mu je jednostavno bilo dosta. Verujem da do određene mere imamo izbor," zaključio je Džek.

Autor: N.B.