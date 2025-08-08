AKTUELNO

Showbiz

Ovo su poslednje reči Ozija Ozborna: Njegova udovica otkrila sve, u jedno do zadnjeg daha nije mogao da poveruje

Izvor: Mondo, Foto: Tanjug AP/Vianney Le Caer/Invision/AP ||

Šeron Ozborn je otkrila dirljive poslednje reči svog supruga Ozija o njegovim fanovima, nakon što im se oprostio svojim poslednjim koncertom sa bendom Black Sabbath.

Frontmen benda Black Sabbath, poznat kao Princ Tame, preminuo je prošlog meseca u 76. godini - samo nekoliko nedelja nakon što je održao svoj poslednji nastup sa bendom.

Foto: Printscreen YouTube/ABC11

U novom intervjuu, koji je održan samo pet dana pre njegove smrti, njegova supruga Šeron je s oduševljenjem govorila o koncertu, priznavši da je to bio "ogroman uspeh".

- Mislim da je to prvi put da je neko otišao u penziju na takav način - da se šou emituje uživo i da sav prihod ide u humanitarne svrhe. To je prvi put da je neko rekao 'laku noć' na taj način, i to je savršen način da se završi karijera kada je bila tako duga - nikada nisam želela da Ozi jednostavno nestane bez nekog velikog događaja - izjavila je Šeron Ozborn za Pollstar i takođe otkrila koliko jeOzi bio oduševljen podrškom koju je dobio na koncertu.

- Te večeri, Ozi se okrenuo prema meni i rekao: "Nisam imao pojma da me toliki broj ljudi voli" - dodala je.

Foto: Tanjug AP/Bill Kostroun

Ozi je izašao na binu za svoj oproštajni koncert na stadionu Villa Park u rodnom Birmingemu, manje od tri nedelje pre smrti, ponovo se ujedinivši sa originalnim članovima benda Black Sabbath po prvi put od 2005. godine. Koncert je bio humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva išla su za tri organizacije: Cure Parkinson’s, Dečju bolnicu u Birmingemu i Acorns dečiji hospis.

Autor: N.B.

#Ozi Ozborn

#Smrt

#princ tame

#supruga

#Šeron Ozborn

POVEZANE VESTI

Showbiz

ISPLIVALI DETALJI NAKON OBDUKCIJE! Otkiven uzrok smrti Ozija Ozborna!

Showbiz

Sahranjen Ozi Ozborn: Porodica u suzama ispratila muzičara, Šeron ne dolazi sebi, a fanovi čuvenog rokera okupirali celu ulicu (FOTO)

Showbiz

SAZNALA PREKO MEJLOVA DA JOJ JE MUŽ BLUDNIČIO S FRIZERKOM! Njegova nevera ju je PSIHIČKI UNIŠTILA, a onda se preljubnik POKAJAO!

Društvo

OVO SU BILE POSLEDNJE REČI PATRIJARHA PAVLA! 12 godina nakon njegove smrti medicinska sestra otkrila šta joj je rekao PRED SMRT

Zadruga

Ovo niko nije očekivao: Janjuš se dirljivim rečima obratio Aneli, pa otkrio da mu je ovo poslednje pojavljivanje u javnosti! (VIDEO)

Svet

Poslednje reči pilota čiji je sin odveo 75 ljudi u smrt BUDE JEZU: Prvo je njegova ćerka Jana "vozila" avion, a ona je usledio HOROR! Niko nije preživ