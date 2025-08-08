Ovo su poslednje reči Ozija Ozborna: Njegova udovica otkrila sve, u jedno do zadnjeg daha nije mogao da poveruje

Šeron Ozborn je otkrila dirljive poslednje reči svog supruga Ozija o njegovim fanovima, nakon što im se oprostio svojim poslednjim koncertom sa bendom Black Sabbath.

Frontmen benda Black Sabbath, poznat kao Princ Tame, preminuo je prošlog meseca u 76. godini - samo nekoliko nedelja nakon što je održao svoj poslednji nastup sa bendom.

U novom intervjuu, koji je održan samo pet dana pre njegove smrti, njegova supruga Šeron je s oduševljenjem govorila o koncertu, priznavši da je to bio "ogroman uspeh".

- Mislim da je to prvi put da je neko otišao u penziju na takav način - da se šou emituje uživo i da sav prihod ide u humanitarne svrhe. To je prvi put da je neko rekao 'laku noć' na taj način, i to je savršen način da se završi karijera kada je bila tako duga - nikada nisam želela da Ozi jednostavno nestane bez nekog velikog događaja - izjavila je Šeron Ozborn za Pollstar i takođe otkrila koliko jeOzi bio oduševljen podrškom koju je dobio na koncertu.

- Te večeri, Ozi se okrenuo prema meni i rekao: "Nisam imao pojma da me toliki broj ljudi voli" - dodala je.

Ozi je izašao na binu za svoj oproštajni koncert na stadionu Villa Park u rodnom Birmingemu, manje od tri nedelje pre smrti, ponovo se ujedinivši sa originalnim članovima benda Black Sabbath po prvi put od 2005. godine. Koncert je bio humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva išla su za tri organizacije: Cure Parkinson’s, Dečju bolnicu u Birmingemu i Acorns dečiji hospis.

