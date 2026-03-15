Konačno otkriveni detalji svađe Vilijama i Harija nakon kraljičine smrti: Zavađena braća se prepucavala usred istorijske šetnje Vindzorom

Prinčevi Vilijam i Hari navodno su se posvađali neposredno pre zajedničke šetnje Vindzorom s Kejt i Megan 2022. godine, koju su mnogi opisali kao neprijatnu. To se dogodilo dan nakon smrti kraljice Elizabete II, tvrdi stručnjakinja za čitanje s usana.

Bio je to prvi put da je takozvana "slavna četvorka" zajedno viđena u javnosti otkako su se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa 2020. povukli s kraljevskih dužnosti. Svi su tada nosili crninu u znak žalosti za preminulom kraljicom. Nove pojedinosti o napetom odnosu između braće iznesene su u novom dokumentarcu, piše Daily Mail.

U dokumentarcu Kanala 5 pod naslovom "Čitanje s usana kraljevske porodice: Šta zapravo govore?" stručnjakinja za čitanje s usana Nikola Hikling analizirala je napete trenutke koji su prethodili izlasku dvaju parova pred okupljene građane, gde su posmatrali cveće položeno ispred imanja u Berkširu. Prema njenoj analizi, dok su se približavali kapiji, Vilijam se okrenuo Kejt i rekao: "Idemo dalje."

Nedugo zatim, Hari je navodno dotakao Vilijama po ramenu, nakon čega mu je princ od Velsa, tvrdi Hikling, rekao: "Zašto smo uopšte zajedno? Ovo nije kraj." Stručnjakinja navodi da se tada Megan umešala rečima: "Ne danas", što je, prema njenom tumačenju, pokazivalo da je i sama osetila napetost između braće.

Hikling takođe veruje da je Hari potom rekao: "Ne sada, molim te, nisam ovo očekivao", što bi moglo da upućuje na to da vojvoda od Saseksa možda nije unapred znao za njihov zajednički izlazak. Na kraju je, prema istoj analizi, Kejt navodno rekla: "Prestanite da se svađate."

Odluka palate

Bivši kraljevski batler Grant Hauard u dokumentarcu je rekao kako veruje da je zajedničko pojavljivanje bilo organizovano na inicijativu palate.

"Verujem da je to bila odluka palate da ih svi vide zajedno, a braća su s tim očito morala da se slože. To je za njih sigurno bila vrlo teška odluka jer su odjednom morali da se pretvaraju, da se pokažu u najboljem svetlu i ponašaju se kao da je među njima sve opet u redu", rekao je Hauard.

Nikola Hikling primetila je i promenu u Vilijamovom ponašanju. Prema njenim rečima, u trenutku kada su stigli do vrata i ugledali gomilu cveća, činilo se kao da je Vilijam potisnuo napetost i pokušao da se se sabere. "Kad su došli do kapije i videli svo to cveće, osetila sam promenu kod Vilijama. Kao da je u tom trenutku stavio masku i rekao Ketrin: "Pogledaj svo ovo cveće’", navela je.

U isto vreme, Megan i Hari držali su se jedno uz drugo, a vojvotkinja je navodno rekla suprugu: "Nemoj da me puštaš." Prema tvrdnjama iz dokumentarca, Hari joj je odgovorio: "Držim te."

Stručnjaci o narušenim odnosima

Hauard je dodao da su do kraljičine smrti Hari i Megan postali "izopštenici", te da su njihovi odnosi s kraljevskom porodicom bili na najnižem nivou. "Kad sam prvobitno gledao snimak, pomislio sam 'oh, ovo je prilično lepo, svi su zajedno'. Sada, kad čujem mišljenje stručnjakinje za čitanje s usana, to očito menja dinamiku situacije, jer je stvarnost da su se oni svađali", kazao je.

Kraljevska komentatorka Ingrid Suard takođe je podelila svoje viđenje. "Svi smo bili vrlo iznenađeni što ih vidimo zajedno. Vilijam je sigurno mislio - ovo nije kraj naše svađe, ovo nije kraj naših razlika - i mislim da su verovatno bili u vrlo neprijatnim odnosima", rekla je. Bivši kraljevski sekretar za medije Diki Arbiter dodao je da je s Vilijamove strane očito bilo "besa i frustracije" jer je princ verovatno smatrao da "to nije pravi trenutak ni pravo vreme".

"Vrlo je teško za braću koja su na vrlo različitim pozicijama. I onda je jedina prilika za razgovor u javnosti, jer verovatno ne razgovaraju iza kulisa, ko zna. To je tako tužna situacija", zaključila je glumica Nina Vadia.



Autor: N.B.