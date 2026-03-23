Muzičar uboden nožem pravo u srce! Ubijen nakon svađe sa grupom momaka

Napad se desio juče pre ponoći, policija traga za osumnjičenima!

Muzičar Emre Duman, koji je izboden nožem u srce tokom svađe sa grupom koja ga je napala iz zasede u Konaku, u Izmiru, preminuo je u bolnici u koju je prevezen.

Zastrašujući incident dogodio se juče oko 23:30 na trgu Kuručaj u naselju Emir Sultan. Tridesetjednogodišnji Emre Duman, koji je sa svojim prijateljem Čagatajem T. bio u poseti kolegama muzičarima, napadnut je iz zasede od strane grupe iz nepoznatog razloga. Usledila je svađa između Dumana i grupe, koja je eskalirala u tuču. Tokom tuče, Emre Duman je izboden nožem u srce.

Kako pišu turski mediji, Duman, koji je teško povređen, prebačen je u bolnicu za obuku i istraživanje Tepedžik od strane medicinskih timova poslatih na lice mesta nakon prijave očevidaca. Emre Duman, koji je operisan, preminuo je u jutarnjim satima. Nakon pregleda tužioca, Dumanovo telo je poslato u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Izmiru na obdukciju.

Policija je pokrenula operaciju hapšenja osumnjičenih koji su pobegli nakon incidenta.

Autor: Nikola Žugić