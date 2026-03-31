Oskar napušta Holivud! Evo gde se seli dodela najprestižnije filmske nagrade

Izvor: pink.rs, kurir.rs, Foto: Tanjug AP/John Locher ||

Promena lokacije poklopiće se s novim striming "domom" Oskara na Jutjubu, takođe počevši od 2029. Od 2002. Oskari se održavaju u Dolbi teatru!

Najprestižnija svetska filmska nagrada koju dodeljuje američka Akademija filmskih umetnosti i nauka od 1929. uskoro će dobiti novi dom – onaj koji više neće uključivati i povezani tržni centar. Oskari će, piše CNN, 2029. preseliti iz Dolbi teatra u srcu Holivuda u Peacock Theater u sklopu L.A. Live-a, velikog turističkog centra u centru Los Anđelesa, objavila je u četvrtak Akademija.

Naveli su da će Peacock Theater, koji je od 2008. takođe domaćin Primetime Emmy Awards-a, proći kroz sveobuhvatna poboljšanja, što je deo novog ugovora s gigantom za sport i zabavu AEG-om, vlasnikom kompleksa L.A. Live-a.

Plaza L.A. Live-a, čija ponuda restorana trenutno uključuje lanac sportskih barova Jard Haus, biće mesto održavanja kultnog crvenog tepiha Oskara, navodi se u saopštenju. Promena lokacije poklopiće se s novim striming "domom" Oskara na Jutjubu, takođe počevši od 2029. Od 2002. Oskari se održavaju u Dolbi teatru, ranije poznatom kao Kodak teatar, na Hollywood Boulevard-u. Nalazi se uz poznati TCL Chinese Theatre i usred holivudske Staze slavnih, s jasnim pogledom na slavni znak Holivud, ako se nađete na pravom mestu.

Pozorište sa 3400 sedišta izgrađeno je posebno za prenos dodele Oskara, s dizajnerskim elementima koji prizivaju zlatno doba Holivuda. Stubovi na kojima su ispisana imena dosadašnjih dobitnika nagrade za najbolji film okružuju poznate stepenice koje vode do pozorišta. Iako je unutrašnjost pozorišta glamurozna i jedinstvena prezentacija Holivuda u svoj njegovoj raskoši, ono se nalazi unutar tržnog kompleksa koji uključuje prodavnice poput Sephore i Lidsa, što predstavlja pomalo neobičan kontrast formalnosti Oskara. Za one koji nisu upoznati s rasporedom prostora, lift u tržnom centru koji prevozi zvezde s jednog nivoa na drugi pruža pogled na Dave & Buster’s dok se upućuju prema gornjem nivou kompleksa kako bi prisustvovali Guvernerovom balu, svečanoj zabavi Akademije nakon dodele.

Na mnogo načina preseljenje u L.A. Live ima sličnu atmosferu, osim što je, umesto prodavnica, Peacock Theater okružen kuglanom Lucky Strike, nekoliko manjih pozorišta i, naravno, Crypto.com Arenom, domom Los Anđeles Lejkersa i dodele Grammy Awards-a. Oskari su se u prošlosti održavali i u centru grada, s ranijim lokacijama poput Shrine Auditorium-a i Dorothy Chandler Pavilion-a. Prema saopštenju, Oskari će se emitovati na ABC-ju i održavati u Dolbi teatru do 2028, kada će se održati 100. ceremonija dodele, pre velikog preseljenja na Jutjub i u središte Los Anđelesa.

Autor: Nikola Žugić

97. DODELA OSKARA! Demi Mur izvisila za nagradu, film od ŠEST MILIONA pokupio Oskara, a najbolji glumac je na statuu čekao čak 22 GODINE! (FOTO+VIDEO)

GLUMCA KOJI JE OSVOJIO OSKARA OTKRIO NAŠ REDITELJ! Jednu od svojih prvih uloga odigrao je upravo kod NJEGA, a sad je nosilac najprestižnije nagrade!

Milijarderki pokretne stepenice uhvatile skupocenu haljinu! Samo je čučnula i prekrila lice rukama

ZASENILA SVE! Lepše dame od Ane Ivanović u Dolbi teatru NIJE BILO, zasijala u elegantnoj žutoj haljini na crvenom tepihu, zajedno sa Bastijanom isprat

Dodela Oskara pod jakim policijskim snagama: Ostajemo spremni za svaku vanrednu situaciju u našoj državi

VAŽNO ZA PUTNIKE: Izmene na Autokomandi do kraja marta – evo gde se seli stajalište za Mladenovac i Sopot