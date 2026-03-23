Milijarderki pokretne stepenice uhvatile skupocenu haljinu! Samo je čučnula i prekrila lice rukama

Sabin Geti nasmejala je pratioce nakon nezgode na Oskarima 2026, kada joj se glamurozna haljina zaglavila u pokretnim stepenicama u Dolbi teatru!

Dizajnerka nakita i pripadnica visokog društva Sabin Geti dospela je u centar pažnje tokom ovogodišnje dodele Oskara, ali ne samo zbog glamuroznog izdanja.

Naime, pažnju javnosti privukla je nezgoda koju je doživela u Dolbi teatru, kada joj se haljina zaglavila u pokretnim stepenicama. Sama je taj trenutak na društvenim mrežama kratko opisala jednom rečju — „Drama“.

Elegantna haljina napravila problem usred glamurozne večeri

Sabin Geti za ovu priliku odabrala je dugu svilenu haljinu sa tankim bretelama i otvorenim leđima, ali se elegantna kreacija pokazala nezgodnom dok je prolazila kroz unutrašnjost dvorane. Prema objavljenim fotografijama i snimku, rub haljine zaglavio se pri dnu pokretnih stepenica, zbog čega nije mogla da se pomeri, pa je u jednom trenutku ostala da sedi na podu dok joj je osoblje pomagalo da oslobodi materijal.

Na kratkom snimku koji je podelila vidi se kako, čučeći pored stepenica, uprkos neprijatnoj situaciji pokušava da zadrži smisao za humor i govori: „To je tako prelepa haljina!“ U jednom trenutku neko van kadra predlaže da se haljina skrati, nakon čega Sabin rukama prekriva lice.

Autor: Nikola Žugić