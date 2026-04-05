Nakon 3 godine princ Vilijam i Kejt Midlton povukli potez za spas kraljevske porodice: Nakon velikog skandala svi gledaju u njih

Kejt Midlton i princ Vilijam proveli su Uskrs sa decom i kraljevskom porodicom, obeležavajući povratak tradiciji u dvorcu Vindzor!

Kejt Midlton, princ Vilijam i njihovo troje dece proveli su Uskrs sa kraljevskom porodicom ove godine, što je označilo povratak voljenoj tradiciji.

Porodica princa i princeze od Velsa pridružila se kralju Čarlsu, kraljici Kamili i ostalim članovima kraljevske porodice na uskršnjoj jutarnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa u krugu dvorca Vindzor u nedelju, 5. aprila.

Princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luis (7) hodali su pored svojih roditelja dok su stizali na crkveni obred. Džordž i Šarlot su prvi put prisustvovali kraljevskoj uskršnjoj službi 2022. godine, dok je Luis svoj praznični debi imao sledeće godine.

Svaki član porodice bio je formalno odeven za ovu priliku, pri čemu se činilo da su Džordž i Luis uskladili svoju odeću sa ocem. Iako su Vilijam (43) i Kejt (44) dugo obeležavali Uskrs sa kraljevskom porodicom a Vilijam u toj tradiciji učestvuje od detinjstva — par je propustio godišnje okupljanje i 2024. i 2025. godine, što ovogodišnje pojavljivanje čini značajnim povratkom. Službu 2024. su preskočili nakon što je princeza Kejt otkrila svoju dijagnozu raka samo nekoliko nedelja ranije, odlučivši da praznik provede privatno sa decom. U januaru 2025. godine, princeza od Velsa je objavila da je njen rak u remisiji.

Tanjug AP/Alberto Pezzali Tanjug AP/Alberto Pezzali Tanjug AP/Alberto Pezzali Previous Next

Prošle godine, porodica je provela Uskrs više od 100 milja od Vindzora, u svojoj seoskoj kući u Norfolku, gde se često povlače tokom školskih raspusta. Porodica Vels je ranije podelila detalje o tome kako slave Uskrs kod kuće, uključujući jednu posebno blisku tradiciju: potragu za jajima. Vilijam je takođe otkrio tokom prvog zvaničnog angažmana para putem video poziva 2020. godine, usred pandemije COVID-19, da praznik u njihovom domaćinstvu obično uključuje mnogo slatkiša.

"Ovde će se jesti mnogo čokolade, ne brinite!" rekao je on. Tada se Kejt uz osmeh okrenula suprugu i odgovorila: "Ti je stalno jedeš!"

Poslednjih nedelja, Vilijam i Kejt se nisu previše eksponirali u javnosti, provodeći vreme sa svojom decom tokom školskog raspusta oko Uskrsa.

Autor: Nikola Žugić