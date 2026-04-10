Dženifer Aniston objavila fotografije sa dečkom pravoslavcem i zapalila mreže: Sve glasnije priče o veridbi, a evo šta ih najviše spaja (FOTO)

Holivudska zvezda Dženifer Aniston podelila je sa pratiocima na Instagramu trenutke iz protekle sedmice, a pažnju su privukle fotografije na kojima je u prvom planu njen partner. Slobodno vreme provela je u krugu najbližih prijatelja, među kojima su Kortni Koks, Džejson Bejtmen i Šon Hejs, ali i njen izabranik, pedesetogodišnji Džim Kertis.

Na jednoj od slika par uživa u zagrljaju, dok se na drugoj vidi Džim kako pozira sa psom. Obožavaoci su oduševljeni njihovim skladom, a mnogi primećuju i fizičku sličnost, naročito kada je reč o obliku lica. Njihova veza postala je zvanična u novembru prošle godine, mada se o romansi šuškalo još od leta 2025. godine, nakon zajedničkog letovanja na Majorki.

Iako je Anistonova ostala u prijateljskim odnosima sa bivšim supružnicima, Bredom Pitom i Džastinom Teruom, čini se da su priče o njenoj čežnji za prošlošću konačno utihnule. Razlog je jasan – stručnjak za hipnozu Džim Kertis uneo je novu vedrinu u njen život. Izvori za portal "Radar onlajn" tvrde da on planira prosidbu, a glumica priželjkuje venčanje koje će biti spoj njene prošlosti i korena njenog partnera.

"Džen je umela da kaže da je imala već svadbu iz snova kada su se ona i Bred Pit venčali pre 25 godina u Malibuu. Ali Džim je postao zrak sunca u njenom životu i sa njim dolazi šansa da to konačno učini kako treba", navode upućeni izvori.

Uprkos ranijim stavovima da je brak prevaziđen koncept, Dženifer je sada spremna za "slikovitiju" ceremoniju. Par je za lokaciju venčanja odabrao Grčku, domovinu njenog pokojnog oca, čuvenog glumca Džona Anistona, koji je rodom sa Krita. Zanimljivo je da i Džim vuče poreklo iz ove mediteranske zemlje, što dodatno učvršćuje njihovu povezanost. Planovi uključuju intimnu ceremoniju u pravoslavnoj crkvi, uz poštovanje tradicije i običaja.

"Žele da se venčaju na mestu gde su okruženi drevnim ruševinama i prekrasnim prirodnim krajolicima. I više od toga, vole ideju razmene zaveta u zoru sa pogledom na Egejsko more", otkriva izvor blizak paru.Očekuje se da će venčanju prisustvovati samo najuži krug ljudi, uključujući Džimija Kimela i već pomenute bliske prijatelje iz sveta glume. Kortni Koks je već dala svoju "digitalnu podršku" lajkujući objave o predstojećoj svadbi u Grčkoj, zemlji u kojoj se srce Dženifer Aniston oduvek osećalo kao kod kuće. Obožavaoci sa nestrpljenjem iščekuju trenutak kada će njihova miljenica ponovo stati pred oltar, ovoga puta okružena mirisom mora i antičkom istorijom.

Autor: N.B.