Podignuta optužnica protiv pevača za ubistvo devojčice: Raskomadano telo pronašli u gepeku njegove Tesle

Popularni pevač D4vd, čije se ime izgovara kao Dejvid, uhapšen je zbog sumnje da je umešan u ubistvo četrnaestogodišnje tinejdžerke, čije je telo u stanju raspadanja pronađeno pre sedam meseci u njegovom napuštenom automobilu marke Tesla. Sada je održano suđenje u slučaju koji rasplet čeka godinu dana.

Kancelarija tužioca u Los Angeles podigla je optužnicu za ubistvo protiv pevača D4vd. Dejvid Entoni Burk uhapšen je u četvrtak pod sumnjom da je ubio Seleti Rivas Hernandez, čiji su raspadnuti ostaci pronađeni u njegovom vozilu Tesla u Holivudu.

Mesecima nakon što je raskomadano telo tinejdžerke pronađeno u gepeku automobila registrovanog na D4vd, pevač je uhapšen i optužen za ubistvo. Okružni tužilac Nejtan Hocman i šef policije objavili su optužbe u ponedeljak.

Za te optužbe, podignute u Kaliforniji, predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna. Okružni tužitelj Nathan J. Hochman na konferenciji za novinare izjavio je da će se o traženju smrtne kazne odlučivati naknadno.

Dvadesetjednogodišnji reper uhapšen je u četvrtak u oblasti Holivud Hils pod sumnjom da je ubio devojčicu, saopštile su vlasti.Do hapšenja je došlo sedam meseci nakon što su 8. septembra pronađeni ostaci devojčice u prednjem gepeku vozila marke Tesla, koje je bilo zaplenjeno na parkingu za odnošenje vozila u Los Angeles. Automobil je bio povezan sa pevačem.

Od zvezde TikToka do centra skandala

D4vd je postao poznat među pripadnicima Generacije Z zahvaljujući spoju indi roka, R&B zvuka i lo-fi popa.Veliku popularnost stekao je 2022. godine kada je njegova pesma "Romantic Homicide" postala viralna na TikToku i stigla do četvrtog mesta Billboard liste Hot Rock & Alternative Songs.

Autor: M.K.

POVEZANE VESTI

Showbiz

Uhapšen poznati reper zbog ubistva devojčice: Jezivi detalji svirepog zločina lede krv u žilama!

Svet

Filip saznao da mu se žena bavi prostitucijom, pa je UBIO I ZAPALIO - Telo prepoznali preko grudnih implanta

Hronika

Uhapšen muž Esme čije je telo pronađeno posle 3 dana potrage: Posle njenog nestanka pobegao u BiH

Svet

HRVAT I SRPKINJA UHAPŠENI ZBOG UBISTVA Sumnja se da su izboli muškarca, bili pod dejstvom alkohola

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za svirepo ubistvo: Telo bilo zakopano u kukuruznom polju, dron otkrio zločin

Hronika

DNK ANALIZA BILA PRESUDNA: Ovako je utvrđen identitet devojčice čije je telo pronađeno u Savi u Beogradu