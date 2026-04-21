Ovo je najkompleksniji dečiji mjuzikl ikad urađen: Miljan Prljeta otkrio detalje 'MAČKE U ČIZMAMA', pojedini će vas NASMEJATI DO SUZA, evo zbog čega morate da pogledate najnoviju predstavu u TEATRU ODEON (VIDEO)

Glumac Miljan Prljeta sada je u emisiji ''Amidži šou'' govorio o predstavi čija je premijera u Teatru Odeon zakazana za 25. april, a on igra princa od Karabasa, dok Mirka Vasiljević igra glavnu ulogu u razigranom mjuziklu za decu i odrasle.

Teatar Odeon najavljuje premijeru predstave „Mačka u čizmama“, novog mjuzikla namenjenog kako deci, tako i odraslima, koji će biti izveden 25. aprila u 19 časova. Publiku očekuje raskošna, razigrana i potpuno drugačija interpretacija jedne od najpoznatijih bajki svih vremena. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, prema tekstu Branka Milićevića Kockice, ova komedija zabune vodi gledaoce u neobičan svet u kojem ljubav, identitet i sudbina zavise – verovali ili ne – od jednog para čarobnih čizama.

- Sad sam sa generalne probe. Premijera je 25. a pretpremijera 24. Mislim da je sve rasprodato... Imamo po dve dnevno generalne probe... Ja igram princa od Karabasa. Jedan fantastični dečiji mjuzikl, prepun koreografija, efekata... Ljudi stvarno treba da pogledaju, mislim da je ovo najkompleksniji dečiji mjuzikl ikad urađen. Jedina spona sa originalnim ''Mačkom u čizmama'' jesu čizme koje su se našle slučajno na pijaci, to su čarobne čizme, kad šutneš nekog u du*ence ta se osoba zaljubi u tebe... Šta ti je, mene boli sve. Ovo je 4. mjuzikl za decu, najzahtevnijij do sada. Ja verujem da s obzirom na to da su sve predstave bile prepune da će ova biti tek veliki hit - otkrio je Miljan i dodao:

- Ne bih baš savetovao ljudima da idu da šutiraju po ulici - našalio se Prljeta.

