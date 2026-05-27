Dženifer Lopez ponovo obukla farmerke stare 25 godina i ljudi ne veruju kako dobro izgleda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Dženifer Lopez pojavila se u farmerkama sa pertlama iz spota „Ain’t It Funny” i rekreirala scenu sa glumicom Mikom Abdalom. Fanovi su odmah prepoznali kultni komad iz 2001. godine.

Dženifer Lopez još jednom je pokazala da se kod nje ništa ne baca - naročito ne komadi garderobe koji su obeležili jednu eru pop kulture.

Slavna pevačica i glumica iznenadila je fanove kada se na društvenim mrežama pojavila u farmerkama koje mnogi pamte iz njenog spota „Ain’t It Funny” iz 2001. godine. Nije bilo potrebno mnogo vremena da najpažljiviji pratioci povežu stvari i shvate da je reč o istom modelu koji je nosila pre skoro četvrt veka. Lopez je kasnije i sama potvrdila da su u pitanju originalne farmerke iz tog videa.

Nostalgija u najjačem izdanju

Lopez se u novom snimku pojavila uz glumicu Miku Abdalu, zvezdu serije „Off Campus”, a njih dve su zajedno rekreirale scenu koja je već privukla pažnju publike. Pevačica je uz upadljive plitke farmerke sa pertlama obukla belu kratku rolku, pa je ceo stajling odmah vratio fanove u rane dvehiljadite.

Video je objavila na društvenim mrežama, a opisom se poigrala i sopstvenom muzičkom istorijom.

„To je nova Jeneration party people…”, napisala je, aludirajući na stihove iz hita „On the Floor”, koji je 2011. snimila sa Pitbulom.

Fan odmah provalio detalj

Jedan korisnik mreže X posebno je obratio pažnju na farmerke i napisao da su „ludačke”, uz poređenje sa scenom iz spota „Ain’t It Funny”. Ispostavilo se da nije pogrešio.

Dženifer mu je odgovorila kratko i jasno:

– To su iste one iz tog videa.

Ta rečenica bila je dovoljna da fanovi potpuno polude. Komentari su se nizali, a mnogi su pisali da pevačica izgleda kao da za nju vreme ne prolazi.

Internet oduševljen starim farmerkama

Iako se u karijeri više puta vraćala kultnim modnim trenucima, ovaj potez je posebno oduševio fanove jer nije reč o inspiraciji, kopiji ili novoj verziji starog modela, već o istom komadu garderobe.

Farmerke sa pertlama, ultra niskog struka, danas izgledaju kao pravi Y2K modni artefakt, a Lopez ih je ponela kao da su tek stigle iz najnovije kolekcije.

Autor: Nikola Žugić

